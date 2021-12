Sergio Ramos, expulsé !

Sergio Ramos ne lève pas la tête au PSG. A l’épreuve des blessures qui l’a empêché de faire ses débuts jusqu’à relativement récemmentVoyons maintenant comment une expulsion le laissera dans les tribunes le lendemain. Et c’est celui de Beds, dans le duel qu’a affronté Lorient ce soir en Ligue 1, il a vu deux jaunes en seulement quatre minutes qui l’ont forcé à quitter le terrain plus tôt.

Ramos avait commencé à la 46e minute pour jouer toute la seconde mi-temps, mais il n’a pas pu le faire. Deux cartons jaunes en 81′ et 85′ ont forcé la 27e expulsion de sa carrière professionnelle. Loin de l’erreur à l’origine du deuxième jaune, celui de Beds a été aperçu sans étincelle, avec une marche de moins que le reste de ses coéquipiers.

Sergio Ramos n’est pas encore dans sa meilleure condition physique et ce soir n’était que le deuxième match qu’il disputait avec la veste parisienne. La preuve qu’il n’est pas au mieux de sa forme est une expulsion aujourd’hui qui, dans des circonstances normales, n’aurait pas dû se produire. Plus si possible, compte tenu du fait que le PSG était en pleine « opération de retour ». Enfin Lorient et le PSG ont signé les tableaux (1-1).