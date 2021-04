Sergio Ramos: «Extension avec le Real Madrid? Pas de nouvelles »

Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, a joué cinq minutes sur la victoire de l’Espagne contre le Kosovo et s’est entretenu avec la presse après le match, où il a été interrogé sur son éventuelle prolongation de contrat avec le club.

«Mon avenir est un peu de côté en ce moment, il n’y a pas de nouvelles et quand nous aurons des nouvelles, je serai le premier à leur dire. Je suis concentré à jouer à mon meilleur niveau », a déclaré Ramos.

Alors que les rapports de la presse espagnole suggèrent que l’extension était proche après quelques mois difficiles de négociations entre les deux parties, aucune nouvelle n’a été publiée.

«J’étais clair sur mon avenir la dernière fois que j’ai parlé à la presse. Maintenant, je suis concentré sur mon retour dans l’équipe car notre saison est en jeu dans une semaine. J’espère que nous pourrons obtenir de bons résultats, que les matchs seront amusants pour les fans de football et nous espérons être prêts », a-t-il conclu.

Ramos a 35 ans et espère obtenir une prolongation de deux ans avec le Real Madrid. Il vient de se remettre d’une opération au genou et semble prêt à commencer et à avoir un impact contre Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions.