Sergio Ramos fond en larmes et promet de revenir

Ce fut un moment émouvant alors que Sergio Ramos a fait ses adieux au Real Madrid jeudi. Après que Florentino Pérez a prononcé un discours remerciant le capitaine, Ramos est également monté sur le podium pour dire quelques mots.

Il a commencé par dire : « C’est l’un des moments les plus difficiles de ma vie. Vous n’êtes jamais prêt à dire au revoir au Real Madrid, mais il est temps de dire au revoir au Real Madrid. Je suis arrivé avec mon père… »

À ce moment-là, il fondit en larmes, submergé par l’émotion de ces adieux du club qu’il avait rejoint il y a 16 ans, en 2005.

Ramos continua cependant. Il a remercié sa famille et le club, avant de terminer en déclarant qu’il reviendra un jour dans une certaine mesure. Il a déclaré: «Je remercie ma famille, qui a toujours été avec moi dans le bon et le mauvais. Je tiens également à remercier mon club et mes entraîneurs et coéquipiers, sans qui rien de tout cela n’aurait été possible. Je remercie tous les employés du club. Et, bien sûr, je remercie les fans. J’aurais adoré dire au revoir dans notre stade, au Bernabéu. Je porterai toujours le Real Madrid dans mon cœur. Ces années ont été formidables et nous avons remporté 22 titres avec beaucoup d’efforts, de dévouement et de professionnalisme, comme on s’y attend au Real Madrid. Une étape unique se termine. Rien ne sera jamais comme ici, mais je suis aussi enthousiaste pour l’avenir car je veux montrer mon meilleur niveau et j’espère gagner un ou deux autres titres. De tout mon cœur, je vous remercie tous. Plus qu’un au revoir pour toujours, c’est juste un ‘hasta luego’, car tôt ou tard je serai de retour.

Plus tard, Ramos aura une conférence de presse, où il répondra aux questions des journalistes. Bien sûr, nous couvrirons cela aussi ici sur Managing Madrid.