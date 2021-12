Sergio Ramos : « J’aurais aimé qu’une autre équipe joue contre. »

La légende du Real Madrid Sergio Ramos, qui a quitté le club au cours de l’été et a signé pour le PSG en tant qu’agent libre, s’est entretenue avec Marca aujourd’hui alors qu’il réagissait au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, où son équipe actuelle et son ancienne équipe se sont affrontées.

La rencontre entre le Real Madrid et le PSG promet d’être passionnante et pleine d’intrigues secondaires – l’une d’entre elles étant bien sûr Ramos faisant un retour émouvant au Santiago Bernabeu.

« Cela a été quelques mois difficiles, avec un si grand changement entre de nombreuses années à Madrid et l’adaptation à Paris », a déclaré Ramos à Marca à propos de ses difficultés cette saison avec des blessures.

« Enfin, je me sens bien, et petit à petit je m’habitue à la dynamique de groupe.

« Le destin est capricieux et j’aurais aimé qu’une autre équipe joue contre.

« Vous connaissez l’affection et l’amour que j’ai pour le Real Madrid, mais maintenant c’est à mon tour de défendre le PSG, et je ferai tout mon possible pour atteindre le prochain tour avec eux.

« Le PSG est l’équipe qui a parié sur moi cet été et je vais me battre à mort pour le PSG. »