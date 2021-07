Sergio Ramos : “Je veux repartir de zéro”

07/11/2021

Le à 18:41 CEST

La toute nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Sergio Ramos, s’est rendue sur le site du club pour faire ses premières déclarations officielles et partagez vos sentiments pour cette campagne en tant que nouveau joueur du club parisien.

Interrogé sur son arrivée au PSG, Ramos a été franc : “Je ne viens pas ici pour vivre du passé. Je veux repartir de zéro avec beaucoup d’humilité, beaucoup de travail, beaucoup d’efforts et beaucoup d’engagement, je pense que c’est ce qui me définit le mieux“, un point.

“Dans le football, au final, on peut gagner et perdre. Mais que la conscience soit toujours claire pour avoir tout donné”, a ajouté Ramos, qui assure que le club de la capitale française peut apporter “maturité, expérience, travail acharné, cohérence et sacrifices“.

Expliquant les raisons de sa signature, le défenseur central de Camas n’a pas hésité : “Ce qui a le plus retenu mon attention dans ce club, c’est la force et la soif de gagner qu’ont les joueurs. Ils ont déjà disputé une finale de Ligue des champions et sont tout près de pouvoir la gagner. C’est quelque chose qui m’attire. Ce serait un mariage parfait. C’est un rêve de pouvoir réaliser ma cinquième Ligue des Champions et la première pour notre club.”

Enfin, Ramos a souligné l’intérêt de défendre un club qui va à tout : “Le Paris Saint-Germain est une équipe solide, ce n’est plus un projet d’avenir. C’est une réalité. Il transmet une image d’un grand sérieux, et a un jeu qui me convainc”, a-t-il déclaré.