Sergio Ramos ne sera pas non plus contre Monaco

12/11/2021

Le à 14:32 CET

Sergio Ramos continue de s’entraîner en dehors de l’équipe avec l’intention de pouvoir disputer un autre match avec le maillot du PSG. Le central, qui n’a disputé que 6 matchs en 2021, réapparu et créé avec l’équipe parisienne le 28 novembre et depuis, il n’a plus joué.

Pochettino a donné à celui de Beds les 90 minutes de la confrontation contre Saint-Étienne, après 5 mois sans jouer, et il semble qu’il ait trop forcé la machine.

Maintenant continue à travailler pour essayer pouvoir revenir la semaine prochaine et aider l’équipe comme ça, comme ce même l’a communiqué dans la partie médicale.

Pour le match contre Monaco dimanche prochain à 20h45, le PSG fera aussi des victimes Nuno Mendes, Neymar et Draxler. Kimpembe, qui a souffert de douleurs abdominales ce matin, n’est pas assuré de sa présence.