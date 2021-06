Sergio Ramos n’ira pas aux Jeux de Tokyo

28/06/2021

Demain mardi sera quand Luis de la Fuente, entraîneur des U21, a annoncé la liste des internationaux qui participeront aux JO de Tokyo. Une liste où, comme l’a confirmé le journal SPORT, l’ancien joueur du Real Madrid ne sera pas là, Sergio Rmaîtrise. Le Sévillan a manifesté à plus d’une occasion le pouvoir d’assister à cet événement olympique, même alors qu’il devait se tenir à l’été 2020, conscient qu’il s’agit de sa dernière chance d’assister aux Jeux Olympiques. Mais ce ne sera pas possible et le défenseur central n’assistera finalement pas aux deux grands rendez-vous cet été. D’abord au Championnat d’Europe qui se joue actuellement et plus tard à Tokyo.

Car le foyer de cette équipe olympique sera celui composé des actuels U21 qui viennent de disputer le Championnat d’Europe en Slovénie avec ceux qui ont été proclamés champions d’Europe à l’été 2019 en Italie. Une liste de 22 joueurs dont 4 seront porteurs et les 18 autres joueurs de champ.

Trois joueurs de plus de 24 ans

N’oublions pas que le règlement olympique permet à trois joueurs de plus de 23 ans d’être convoqués aux Jeux comme le précise le règlement de la FIFA : « Tous les joueurs participant aux compétitions préliminaires et finales doivent être nés le 1er janvier 1997 ou après. & rdquor ;. Cependant à cette occasion, et suite au COVID, la FIFA a décidé de conserver cette date pour ces prochains matchs. C’est-à-dire que tous ces joueurs avec 23 qui allaient pouvoir jouer aux Jeux à l’été 2020 peuvent le faire maintenant même avec un an de plus.

A cette base s’ajoute les trois de plus de 24 ans qui à cette occasion peuvent figurer sur cette liste : Mais parmi ces trois plus de 24 ne seront pas bélier Sergiotoi. Tout indique que l’un d’eux sera le joueur madrilène Asensio.

Les joueurs espagnols des équipes étrangères ne seront pas présents

De plus, la RFEF a rencontré un sérieux problème lors de l’appel. Comme nous l’expliquions dans SPORT il y a longtemps, les Jeux Olympiques Hommes ne sont pas inscrits au calendrier international de la FIFA. Cela signifie que les clubs ne sont pas obligés d’abandonner leurs joueurs pour disputer ce tournoi olympique. Une liberté qui touche en ce moment quatre joueurs que Luis De la Fuente avait initialement. Il s’agit de Rodrigue Oui Torres de Ferran, de la ville, Fabien Ruiz, de Naples ou Borja Mayoral. Aucun d’entre eux n’assistera aux Jeux en raison du refus de leurs clubs.

Pouvoir qui n’existe pas dans le cas du football espagnol. Dans notre pays, tant la loi sur le sport que les règlements fédéraux exigent qu’un athlète se présente à l’appel de l’équipe nationale. En cas de refus, l’athlète en question pourrait être privé d’une licence pour exercer son activité sportive. Dans ce cas, le football.

Les clubs espagnols peuvent l’appliquer avec des joueurs étrangers

Un règlement de la FIFA que les clubs espagnols que les clubs peuvent appliquer aux joueurs étrangers qui sont inclus dans leurs équipes et en cas d’appel pour les Jeux Olympiques. Dans ce cas, ils peuvent refuser de venir à l’appel depuis leur pays.