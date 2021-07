Sergio Ramos, nouveau joueur du PSG

07/07/2021

Le à 20:09 CEST

Daniel Guillen

La centrale espagnole, Sergio Ramos, c’est nouveau joueur du PSG après avoir quitté le Real Madrid. Il arrive à coût zéro, signe pour deux saisons et sera l’un des joueurs les plus importants de la défense parisienne dans son intention de se consolider pleinement en Europe.

En l’absence d’annonce officielle, le PSG a raté une déclaration du footballeur évoquant le numéro 4 qu’il portera au PSG.

Celui de Beds, qui n’a pas trouvé d’accord de renouvellement avec le Real Madrid, Il a mis fin à son contrat le 30 juin et a enfin débarqué sur le puissant projet du PSG. L’Espagnol a passé un contrôle médical mercredi matin et est la troisième signature sur ce marché d’été après avoir annoncé Georginio Wijnaldum (gratuit) et Achraf Hakimi, qui vient en échange d’un montant proche de 60 millions d’euros.

L’ancien joueur de Séville a passé une grande partie de la saison loin du terrain en raison de problèmes physiques et n’a pas pu représenter l’Espagne au Championnat d’Europe. il ne le fera pas non plus aux Jeux olympiques. A 35 ans, le défenseur central débarquait à Paris sans frais et avec la vitole d’être l’un des meilleurs défenseurs du continent.

Légende du madridismo et champion de tout

Sergio Ramos affronte ce qui pourrait être sa dernière aventure dans l’élite européenne après avoir remporté tous les titres possibles et en véritable légende du club blanc. Avec 671 matches en tant que madridista et 180 sélections derrière lui, le défenseur a gagné quatre Ligue des Champions, cinq Ligues, deux Coupes du Roi, trois Supercoupes d’Europe, quatre Supercoupes d’Espagne, quatre Coupes du monde des clubs, une Coupe du monde et deux Coupes d’Europe.

L’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, vous aurez à votre disposition un lecteur capable de conditionner l’ensemble du cadre défensif et l’un des centraux qui domine le plus le jeu aérien, en plus d’être un spécialiste de l’anticipation et de la construction par derrière.