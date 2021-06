Sergio Ramos part, mais sa légende restera à jamais

Il a grandi au Real Madrid et nous avons grandi avec lui. Pendant 16 ans, Ramos était une constante, il était un verrou. Plus les choses changeaient dans nos vies personnelles – qu’il s’agisse de remises de diplômes, de mariages, d’enfants, de déménagements ou de l’un des nombreux jalons de la vie – plus vous valorisiez Ramos en tant que fondement du Real Madrid. Il a défendu le club comme personne d’autre. Il a compris le sens du club.

Mais maintenant il est parti.

Lorsqu’un cycle arrive à son terme, il est dans la nature humaine de revenir au début. Tu te souviens quand il est arrivé ? Il y avait un sentiment en ce jour fatidique d’août 2005, une aura même, que Ramos était différent. Ramos était spécial. Avec le recul, nous aurions dû savoir alors quel caractère audacieux arrivait. Rouler à Madrid à 19 ans dans une suite entièrement blanche. C’était une équipe du Real Madrid qui avait encore Raul, Roberto Carlos, Zidane, Ronaldo et Beckham à ses côtés. Pourtant, ce genre de chose n’a jamais dérouté Sergio Ramos, même pas à l’adolescence. Certains périssent sous les projecteurs des lumières de Bernabeu, mais Ramos a toujours prospéré. Il avait la confiance nécessaire pour s’asseoir à côté de Roberto Carlos et Zidane et les considérer comme leurs égaux, comme un coéquipier.

Il n’y avait aucun défi trop grand pour Ramos, aucun obstacle trop grand. Bien sûr, il a eu sa juste part de leçons difficiles. Il suffit de demander à Ronaldinho, ou Thierry Henry, ou Robert Lewandowski – la légende a été humiliée à plus d’une occasion. Mais c’était la chose à propos de Sergio Ramos, vous saviez qu’il apprendrait la leçon. Il reviendrait plus fort, plus affamé et avec un désir ardent de réparer ses torts passés. Son dynamisme insatiable ne pouvait être égalé que par les fans du Real Madrid.

Il était connecté aux fans à cause de ce désir de gagner. C’était un désir de gagner, mais pas seulement pour ses propres distinctions personnelles, mais un désir de gagner avec le Real Madrid. Il voulait élever le club. Cela n’allait pas avec Ramos que le Real Madrid n’ait pas remporté la Ligue des champions depuis 12 ans. La Decima était le moment idéal pour résumer Sergio Ramos, car elle incarnait l’une des valeurs les plus importantes du Real Madrid : “El Real Madrid nunca se rinde”. Le Real Madrid n’abandonne jamais. Ramos n’a jamais abandonné.

La raison pour laquelle celui-ci fait si mal est que Sergio Ramos est l’un des nôtres. Sergio Ramos est le Real Madrid. Au fil du temps, il est devenu une partie de l’essence du Real Madrid. Ce dicton revient de temps en temps lorsqu’une figure mythique du Real Madrid part et je n’ai jamais vraiment compris ce concept jusqu’à présent. Jusqu’à présent, quand son visage est présenté à côté de légendes disparues. Sergio Ramos fait partie du tissu du club. Son histoire est l’histoire de Madrid. Il a gravé son nom dans le folklore du Real Madrid.

Ce n’était pas censé se terminer comme ça. Dans une saison sans fans, sans les lumières vives du Santiago Bernabeu, sans un véritable départ. Cela semble plutôt décevant pour un joueur qui a été la quintessence des moments héroïques. Mais nous ne sommes pas là pour dénigrer le joueur ou le club. Les supporters madrilènes seront à jamais redevables à Sergio Ramos. Il est peut-être parti, mais il y a des centaines de moments Ramos qui seront gravés dans nos esprits pour l’éternité.

Merci capi – ce n’est pas un au revoir, mais à plus tard.