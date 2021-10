Sergio Ramos participe également à la « Ligue des champions » d’équitation

02/10/2021 à 15h36 CEST

La Nations Cup est le tournoi par équipes de saut d’obstacles le plus prestigieux à cheval, avec 112 ans, seuls les meilleurs chevaux ont accès à la finale et parmi eux sera ‘Álamo’, dont le propriétaire a son propre nom : Sergio Ramos.

Le footballeur, désormais dans les rangs du Paris Saint-Germain après la fin de son contrat avec le Real Madrid, est un grand fan d’équitation et possède un haras dans la ville de Bollullos de la Mitación (Séville), où il élève et promeut son propre bétail. .

Pendant quelques mois, l’athlète espagnol s’est associé au cavalier Sergio Álvarez Moya, l’une des principales figures nationales du saut d’obstacles, pour acheter le cheval noir ‘Álamo’, qui à 13 ans est champion du monde, quand, en 2019, il était monté par le Suisse Steve Guerdat.

Hier soir, lors du tour préliminaire pour accéder à la grande finale de la Coupe des Nations, organisée par la Fédération Equestre Internationale (FEI) dans le cadre du 109e CSIO de Barcelone, Moya et ‘Peuplier‘ils ont fait une course sans échec et ont scellé la passe de l’Espagne à la lutte pour le titre.

« Tout le monde l’aime, c’est un grand compétiteur et un beau cheval. Je suis le propriétaire à côté de Sergio Bouquets, la meilleure défense de l’histoire du football. Il est le joueur de football avec le plus de matchs en équipe nationale et un gars formidable aussi & rdquor;, a-t-il déclaré Allvarez Moya après sa prestation.

‘Peuplier« Il est valorisé, selon des sources du circuit équin, à des chiffres proches d’un million et demi d’euros et, ce week-end, ce n’est pas seulement dans la capitale catalane puisqu’un autre exemplaire appartenant à Bouquets et Moya, ‘Eliante Z’.

L’Espagnol Ismaël Garcia Roque est en charge de monter cette jument alezane de 8 ans qu’il monte et est reconnaissant de pouvoir travailler avec Moya, ce qui lui permet de sauter avec des chevaux d’élite dans des compétitions comme la Coupe des Nations, qu’il définit comme « la Ligue des Champions équestre & rdquor ;.

Le cavalier canarien a reconnu, dans une interview à l’agence ., que ‘Eliante Z’ est encore une jeune jument « avec un grand avenir et beaucoup de progression & rdquor; -Dans la grande finale, il participera avec ‘La Costa’, le cheval avec lequel il a joué toutes les épreuves du tournoi-.

La jument a commencé sa carrière sportive en juillet 2019 et, depuis lors, quatre cavaliers lui ont sauté sur le dos en étant Ismaël Garcia Roque qui a obtenu de meilleurs résultats, avec plusieurs résultats exceptionnels dans des épreuves deux et trois étoiles, prélude aux grands tournois.

« Pour avoir un bon cheval il faut des investissements et des gens qui vous soutiennent, je pense que petit à petit vous voyez de plus en plus et surtout ces concours aider les propriétaires, leur donner de l’espoir et continuer à investir et soutenir les gens & rdquor ;, il dit L’athlète.