Sergio Ramos pourrait enfin faire ses débuts au Paris Saint-Germain contre Manchester City, quatre mois après avoir rejoint la Ligue 1.

Et la superstar Lionel Messi a admis qu’il était « bizarre » d’appeler maintenant le défenseur espagnol un ami et coéquipier, qualifiant même leur lien de « spectaculaire », après de nombreuses années de rivalité amère entre Barcelone et le Real Madrid.

Ramos est enfin à nouveau en forme

Ayant lutté contre une blessure au mollet depuis son transfert gratuit du Real Madrid cet été, Ramos a maintenant été nommé dans l’équipe itinérante pour le choc de la Ligue des champions mercredi soir à l’Etihad.

Si le joueur de 35 ans joue contre l’équipe de Pep Guardiola, ce sera sa première apparition en compétition depuis la défaite 2-0 du Real Madrid à Chelsea en mai.

Cependant, le patron du PSG, Mauricio Pochettino, a rapidement insisté sur le fait que son inclusion dans l’équipe ne signifie pas automatiquement que Ramos jouera.

« Je ne sais pas », a déclaré Pochettino à Amazon Prime Video lorsqu’on lui a demandé quelles étaient les chances de l’Espagnol de jouer.

« C’est important de voir comment il évolue. C’est une chose de pouvoir s’entraîner et une autre d’être au niveau pour être compétitif, ce n’est pas pareil.

Ramos faisait partie d’une fenêtre de transfert estivale spectaculaire qui a également vu Messi, Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum signer gratuitement.

La légende de Barcelone Messi et l’icône du Real Madrid Ramos étaient de féroces rivaux en Espagne, mais l’Argentin insiste sur le fait qu’il n’y a plus de malaise entre eux, même si c’était étrange au début.

Messi et Ramos, autrefois les meilleurs ennemis de la Liga, ont récemment été photographiés s’entraînant ensemble pour la première fois au PSG

Messi et Ramos n’ont pas toujours été d’accord

Messi a déclaré à Marca : « Au début, c’était bizarre après tant d’années à être rivaux, étant les deux capitaines de Barcelone et de Madrid, après tant de Clasicos joués, tant de combats que nous avons eus sur le terrain.

« Mais tout cela appartient au passé et nous nous sommes toujours beaucoup respectés, peu importe à quel point nous avons été rivaux dans ces Clasicos.

« L’avoir comme coéquipier aujourd’hui est spectaculaire. Petit à petit, il reprend de la vitesse et j’espère qu’il jouera le plus rapidement possible car il va être un joueur fondamental pour se battre pour nos objectifs.

Il a ajouté : « C’est vrai que nous ne nous étions pas parlé longuement, mais nous nous étions croisés en Liga pendant de nombreuses années et nous nous étions parlé plus d’une fois.

« J’avais déjà une idée de ce à quoi il ressemblait. J’avais d’anciens coéquipiers qui avaient été avec lui dans l’équipe nationale espagnole donc je le connaissais déjà.

« Et maintenant, après avoir passé plus de temps ensemble à Paris, j’ai vu que c’était une personne formidable. »