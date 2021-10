Sergio Ramos, prêt à faire ses débuts avec le PSG

11/10/2021 à 23h15 CEST

L’aventure de Sergio Ramos au PSG a commencé compliquée. Le défenseur central n’a pas encore fait ses débuts et cela commence à réchauffer les esprits dans les environs de l’équipe parisienne. Celui de Camas a de nouveau été blessé en septembre, mais maintenant que vous avez déjà surmonté de tels problèmes de mollets, vous pourriez revenir au vert.

Cela a été rapporté par ‘Le Parisien’, qui prévient que face à la baisse des internationaux sud-américains, Pochettino inclurait le central dans la liste pour affronter Angers ce vendredi prochain.

Ces informations indiquent également que Bernat pourrait suivre le même chemin que Ramos et ses débuts cette saison après sa longue blessure. L’équipe a pratiquement un an sans jouer.

L’entraîneur argentin ne l’a pas encore confirmé et, à son tour, Il a toujours été prudent dans ses déclarations sur le retour de l’ex-Madridista. C’est vrai qu’ils veulent partir sereinement, mais ce qui est clair c’est que leur retour se rapproche de plus en plus.