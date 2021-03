Sergio Ramos, quatre minutes controversées pour ajouter une autre internationalité

31/03/2021

À 23:44 CEST

« SAbe ajouter et être un leader, et c’est très difficile car l’ego des joueurs absorbe tout, mais Sergio l’a sous contrôle », a argumenté Luis Enrique lorsqu’il a dû expliquer les quatre minutes de temps réglementaire qu’il a jouées pour atteindre une autre internationalité.

Sergio Ramos il est sur le point de devenir le footballeur avec le plus de casquettes de l’histoire. Le madridista est parti à quatre minutes de la fin et a ajouté son 180e match avec le maillot espagnol.

Ramos a ainsi surpassé le footballeur d’Oman Ahmed Moubarak et il n’a que quatre matchs à l’Égyptien Ahmed Hassan.

L’arrière central a atteint ce chiffre en 16 ans et cinq jours, soit le temps qui s’est écoulé depuis son premier appel. Avec le match d’hier, il est déjà le footballeur qui défend l’Espagne le plus longtemps, en battant Casillas, qui a passé 15 ans et 364 jours.

Cependant, sa présence contre le Kosovo a suscité la polémique, car il n’est intervenu que pour ajouter un autre match, en route vers son record de sélections. Contre la Grèce, Ramos a joué 45 minutes et contre la Géorgie il n’a pas joué.