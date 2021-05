Sergio Ramos rejoint l’équipe du Real Madrid à l’entraînement

Le défenseur du Real Madrid, Sergio Ramos, s’est remis de la petite blessure qu’il avait subie après le match retour des demi-finales de la Ligue des champions contre Chelsea et a rejoint l’équipe à l’entraînement ce jeudi. Bien que Ramos n’ait pas terminé l’intégralité de la session avec ses coéquipiers et s’est entraîné à l’intérieur pendant un certain temps, il devrait être disponible lorsque Los Blancos affronteront Villarreal ce samedi.

Son partenaire au centre de la ligne défensive, Raphael Varane, s’entraîne avec l’équipe depuis quelques jours et sera également disponible pour le match décisif. Le Real Madrid a besoin de la victoire et espère ensuite que l’Atletico de Madrid perdra des points contre Valladolid afin de conquérir le titre.

Même si Ramos et Varane sont prêts, Militao et Nacho se sont révélés suffisamment fiables pour garder leur place compte tenu des circonstances. Ce serait idéal pour Ramos et Varane de jouer quelques minutes pour gagner en confiance et en élan avant de revenir dans la formation de départ, mais ce ne sera pas possible, donc Militao et Nacho pourraient très bien commencer dans ce qui sera le dernier match du 2020. Saison -2021 pour Madrid.

Le match contre Villarreal pourrait être le dernier match de Ramos en tant que joueur du Real Madrid, car il n’a pas signé et l’extension et les rapports d’Espagne suggèrent qu’il est susceptible de quitter le club en tant qu’agent libre cet été.