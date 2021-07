Sergio Ramos snobe l’intérêt de la Premier League au milieu des liens avec Man City alors que la légende du Real Madrid se rapproche du Paris Saint-Germain

Sergio Ramos devrait signer un contrat de deux ans au Paris Saint-Germain après son départ du Real Madrid.

ESPN affirme que le défenseur de 35 ans, qui a annoncé le mois dernier qu’il quittait le Bernabeu après un séjour de 16 ans chargé de trophées, subira un examen médical à Paris mardi.

Ramos a fait 671 apparitions pour le Real en 16 ans dans la capitale espagnole et laisse un gros trou à combler à l’arrière

Manchester City et le Bayern Munich auraient tous deux exprimé un intérêt pour Ramos, mais le défenseur expérimenté a favorisé un transfert vers les géants de la Ligue 1.

Le Real a refusé d’offrir à Ramos plus d’une prolongation d’un an, ce qui a ouvert la voie à un transfert gratuit au PSG.

La même publication affirme que Ramos gagnera en fait un salaire inférieur en France, que s’il était resté à Madrid.

S’adressant à talkSPORT le mois dernier, le légendaire patron Jose Mourinho a soutenu le vétéran défenseur pour profiter d’un dernier hourra en Premier League.

The Special One, qui a dirigé Ramos au Real Madrid entre 2010 et 2013, a déclaré à talkSPORT Breakfast: “Vous regardez Thiago Silva et il est dans une situation similaire.

Mourinho a soutenu Ramos pour un transfert en Premier League

« Il n’est pas resté à Paris quand les gens s’y attendaient.

“Il est venu à Chelsea, a signé pour une saison avec une option pour une de plus, il n’a pas joué tous les matchs, il a eu quelques petits problèmes musculaires, mais il a donné une grande stabilité dans les gros matchs.

« Vous pouvez imaginer à quel point il a aidé l’équipe à se développer et son leadership. Je crois que Ramos est dans une situation similaire.

« Il est encore plus physique que Thiago pour faire face aux exigences de la Premier League. Il est très bon dans les airs.

Ramos retrouvera Hakimi dans la capitale française

“Je n’ai aucun doute qu’il peut jouer avec l’intensité et les exigences de la Premier League.”

Ramos sera rejoint au PSG par son ancien coéquipier du Real Madrid Achraf Hakimi, qui a fait l’objet d’un vif intérêt de la part de Chelsea cet été.

Les acquisitions de Ramos et Hakimi seront considérées comme des coups d’État majeurs par le patron Mauricio Pochettino, qui n’a pas réussi à décrocher le titre de Ligue 1 lors de sa première saison à la tête du PSG.

Lille a mis fin à la domination du PSG pour remporter le championnat lors d’une dernière journée dramatique après avoir battu Angers 2-1 dimanche