Sergio Ramos soutient son coéquipier du Paris Saint-Germain Lionel Messi pour remporter le Ballon d’Or malgré ses liens avec le Real Madrid et l’attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo

Sergio Ramos a soutenu son coéquipier actuel Lionel Messi pour remporter le Ballon d’Or 2021.

Cela peut être un choc en raison de sa relation de longue date avec le Real Madrid où il a passé des années en tant que coéquipier de Cristiano Ronaldo, mais le défenseur montrait simplement un front uni.

.

Ramos et Messi sont des coéquipiers et sont maintenant rivaux depuis de nombreuses années

En conséquence, le défenseur a soutenu Messi pour remporter le Ballon d’Or 2021

Après avoir passé tant d’années à jouer dans l’un des matches les plus houleux au monde contre Messi et Barcelone, il est presque étrange que Ramos soit désormais l’un de ses plus grands supporters.

Maintenant, cependant, étant du même côté après leur transfert estival au Paris Saint-Germain du Real Madrid et du Barça respectivement, Ramos a apporté son soutien à l’Argentin remportant le Ballon d’Or 2021.

« Je vois très bien Leo ici au PSG, c’est un joueur très important dans l’équipe », a déclaré l’Espagnol à ESPN.

« C’est un joueur unique et c’est un privilège de l’avoir dans l’équipe.

.

Messi commence enfin à retrouver son exploit en Ligue 1 après avoir enregistré un triplé de passes décisives contre St-Etienne

« Oui, je défendrai toujours mes coéquipiers », a déclaré Ramos lorsqu’on lui a demandé si Messi était son favori pour remporter le Ballon d’Or.

« Et je lui souhaite toute la chance du monde. »

Selon les rumeurs, l’attaquant du PSG aurait déjà remporté la distinction pour la septième fois avec un document divulgué sur les réseaux sociaux qui aurait le résultat.

S’il gagne, des questions seront probablement soulevées étant donné la forme de l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski qui a connu une année phénoménale pour le club et le pays qui l’a vu marquer plus de 60 buts en 2021.

Ce faisant, il est devenu le premier attaquant à obtenir ce nombre remarquable depuis 2014, lorsque Cristiano Ronaldo a réalisé cet exploit qui a également remporté le Ballon d’Or cette année-là.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.