Sergio Ramos sur Mbappe : “Tous les grands joueurs doivent aller au Real Madrid, mais pour l’instant, je le veux au PSG”

C’est difficile de s’y habituer, mais Sergio Ramos est un joueur du PSG. Il restera joueur du PSG jusqu’à l’expiration de son contrat en 2023. Le club français a renforcé son effectif avec de formidables recrues cet été : Achraf Hakimi, Donnarumma, et bien sûr Ramos lui-même. Les rumeurs vont bon train avec un mouvement potentiel pour Paul Pogba également. L’ancien capitaine du Real Madrid est ravi de commencer à travailler avec sa nouvelle équipe et a adressé un message à Kylian Mbappe lors d’une interview accordée à divers médias espagnols.

«Je veux Mbappé dans mon équipe. Chacun est libre de prendre sa propre décision. Nous sommes un grand club avec un projet magnifique. Tous les grands joueurs doivent passer par le Real Madrid à un moment de leur carrière, mais en ce moment je le veux à mes côtés. Personnellement, je veux jouer avec les meilleurs au monde, et Mbappe fait partie des meilleurs. J’ai aussi un grand désir de jouer avec Neymar, contre qui j’ai joué à plusieurs reprises lorsqu’il jouait pour Barcelone », a expliqué Sergio Ramos.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui se passerait s’il jouait contre le Real Madrid en UEFA Champions League, Ramos était respectueux de son ancien club. « Le Real Madrid est le meilleur club de l’histoire. Je ne célébrerais jamais un but contre Madrid. Surtout, c’est dans mon cœur et ils méritent mon respect. Je ne le célébrerais pas, même pas une victoire, car ils ne le mériteraient pas, aussi à cause des fans », a-t-il souligné.

Enfin, Ramos a été interrogé sur ce qu’il pensait de la décision de rejoindre le PSG et si le Real Madrid avait fait assez pour le garder. « Je suis très content de la démarche que j’ai franchie. Regarder en arrière est faux. Je suis aventureux, et quitter une zone de confort est toujours important.