Sergio Reguilon obtient le rappel de l’Espagne après un voyage intéressant à Barcelone

Le défenseur de Tottenham Sergio Reguilon a été appelé dans l’équipe d’Espagne après un voyage éphémère à Barcelone.

L’Espagne a rendez-vous avec le Kosovo mercredi et Reguilon rejoindra l’équipe itinérante.

L’Espagne a remporté dimanche soir une victoire cruciale 4-0 sur la Géorgie lors de son match de qualification pour la Coupe du monde après une défaite potentiellement coûteuse face à la Suède, leader du groupe, la semaine dernière.

Luis Enrique a changé son chrono et ils ont répondu par une simple victoire à Badajoz pour les porter à 10 points.

Mais tout n’a pas été simple pour Enrique, car Aymeric Laporte et Jose Luis Gaya ont été contraints de partir en raison de blessures.

Selon Football Espana, « la blessure de Laporte ne semble pas particulièrement grave, tandis que celle de Gaya semble être plus grave ».

Et cela a forcé Enrique à faire appel à l’arrière gauche des Spurs Régulon.

Le joueur de 24 ans a cinq sélections à son actif, mais il n’a pas été inclus dans l’équipe espagnole de l’Euro 2020. Et sa dernière apparition pour son pays remonte à novembre 2020.

Il a joué dans la défaite contre l’Ukraine et les matchs nuls contre les Pays-Bas et la Suisse, mais n’a plus été vu sur la scène internationale depuis.

Mais il pourrait avoir une autre chance en remplaçant Gaya dans l’équipe. Jordi Alba de Barcelone sera cependant le favori pour commencer contre les ménés.

Reguilon était rentré en Espagne le mois dernier après avoir initialement raté la sélection internationale.

Et l’ancien homme du Real Madrid a posté une photo de lui sur Instagram aux côtés de Fati de Barcelone lors d’un concert en Catalogne.

Cela a déclenché une frénésie sur les réseaux sociaux, suggérant que Barcelone pourrait chercher à faire atterrir le joueur.

Le joueur né à Madrid était lié à un retour en Espagne, mais à son ancien club le Real Madrid plus tôt cette année.

Reguilon est arrivé du Real Madrid en 2020 pour un montant initial de 28 millions de livres sterling après avoir impressionné lors de son prêt d’une saison à Séville.

Option de rachat de Reguilon

Real s’est cependant assuré qu’ils avaient une option de rachat sur l’affaire et le joueur a précédemment admis, de manière quelque peu inquiétante, qu’il pouvait revenir.

«Madrid est ma maison et où j’ai grandi et ils m’ont tout donné. L’avenir n’est pas connu mais cette possibilité existe », a-t-il déclaré en novembre.

Il a également précisé que ce n’était pas son choix de quitter Madrid et plus la décision du club de LaLiga.

S’adressant à Onda Cero, relayé par Libertad Digital, il a déclaré : « Je ne suis pas à Madrid parce que c’est quelque chose qui ne dépendait pas de moi.

« Ma conscience est très claire. Vous ne pouvez pas être frustré par les décisions que vous ne prenez pas. je n’ai pas pu parler avec [Zinedine] Zidane.

Le Real Madrid n’a cependant jamais exploré son option de rachat cet été et Reguilon est resté sur place.

