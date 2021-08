Sergio Rodríguez, meilleurs moments en carrière de l’équipe espagnole

Qu’elle est loin l’image de ce jeune homme imberbe, culotté et électrique qui épate par sa maniabilité et sa verticalité de balle ! Sergio Rodriguez, le garçon prodige de la basket-ball espagnol, a vieilli sans presque s’en rendre compte et quitte l’équipe espagnole après une carrière pleine de succès et de performances indélébiles de la mémoire collective de ce pays. Son sourire et son impudence ont captivé autant que son basket-ball en cet été inoubliable de 2006, au cours duquel l’Espagne a été proclamée championne du monde avec un triumvirat de bases difficiles à améliorer et extrêmement compatibles ; José Manuel Calderón était le titulaire incontesté, Carlos Cabezas donnait des relais très solvables et le jeune Chacho dynamitait l’ordre établi et allait changer de dynamique malgré son inexpérience et son physique encore à développer.

C’était une présentation idéale en société celle du canari, qui a mis sa signature à la conquête de la gloire avec quelques minutes sublimes en demi-finale contre l’Argentine, l’un des rendez-vous les plus importants de l’histoire de ce sport en Espagne. Son départ anticipé en NBA a mis certains obstacles à sa continuité dans l’équipe, tandis que l’émergence de Ricky Rubio à Pékin menaçait ses options pour prendre le devant de la scène, perdant l’épreuve olympique 2008, la Coupe du monde 2010 et l’Eurobasket. 2011. Cependant, La Familia a été réengagé dans le Jeux olympiques de Londres 2012, où il a joué un rôle crucial en menant l’Espagne à la grande finale.

Lors de la demi-finale de 2006 contre l’Argentine, il est entré sur le terrain avec le tableau de bord et les sentiments contre. Profiter du manque de repérage sur lui (ils ont passé le bloc depuis la 4e) et relier l’Espagne.

Nous étions champions. https://t.co/SuC9mY5k30 pic.twitter.com/UsgyhoWqRH – Piti Hurtado (@PitiHurtado) 25 août 2021

Sergio Rodríguez a remporté 7 médailles avec l’équipe espagnole, entre les Coupes du monde, l’Eurobasket et les Jeux olympiques

Bien que le championnat dans lequel son impact a été le plus important s’est avéré être l’Eurobasket 2015, lorsqu’il a sauvé une Espagne au bord de l’élimination en phase de groupes, en organisant un match impeccable contre l’Allemagne de Schröder et en fournissant des ballons à Pau Gasol en finale contre France, dans ce qui s’est avéré être l’un des matchs les plus spectaculaires pour ce groupe d’excellents joueurs et de magnifiques amis. Il a également obtenu la médaille dans le Eurobasket 2017 et il a joué un rôle clé dans un match de crise cardiaque contre l’Australie pour obtenir le bronze olympique à Rio de Janeiro. Son héritage sera éternel et s’incarne dans cette façon de jouer qui peut être considérée comme un mode de vie, communément surnommé Chachismo. On n’oubliera jamais un joueur déséquilibrant, talentueux et spectaculaire, qui nous a fait vibrer et exciter pendant des années. Merci Chacho !