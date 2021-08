Sergio Romero s’apprête à déménager à Grenade

Le gardien de 34 ans, Sergio Romero, est sur le point de signer pour Grenade sur un transfert gratuit. Selon Fabrizio Romano, l’accord entre le joueur et le club est à un stade avancé. Il est actuellement sans club après la fin de son contrat avec Manchester United plus tôt cet été.

Un nouveau défi pour Romero à Grenade

Le nouveau numéro un de Grenade

L’équipe espagnole semble avoir résolu son problème de gardien de but avec Romero. Cette nouvelle intervient après le départ de leur ancien tireur d’élite, Rui Silva, qui a rejoint le Real Betis gratuitement le 1er juillet. Grenade a terminé 9e de la Liga la saison dernière et espère que Romero pourra apporter l’expérience et la qualité de l’équipe pour terminer. plus haut dans le classement de la prochaine campagne.

Le tireur devrait rejoindre la même équipe qui a été éliminée par Manchester United en Ligue Europa en avril dernier. Au cours de ses six saisons à Old Trafford, l’Argentin a effectué 39 cleansheets lors de ses 61 apparitions. Maintenant, il cherche à jouer plus régulièrement et à prouver qu’il est toujours capable de performer au plus haut niveau.

Le choix ne manque pas pour Sergio Romero

Deux clubs de Premier League ont manifesté un intérêt pour Sergio Romero avant ce dernier développement. Chelsea et Everton voulaient tous deux signer le gardien de but en tant que remplaçant d’Éduord Mendy et de Jordan Pickford avec respect. Cependant, avec Chelsea signant Marcus Bettinelli et Everton signant Asmir Begović, Romero a dû explorer d’autres options. Le finaliste de la Coupe du monde 2014 semble maintenant avoir pris sa décision, Grenade étant sa destination préférée.

A Manchester United, Sergio Romero a été recruté comme support de David de Gea par l’ancien manager Louis van Gaal. Son meilleur moment pour le club est survenu en 2017, alors qu’il débutait la finale de la Coupe de la Ligue Europa contre l’Ajax, gardant sa cage inviolée alors que United s’imposait 2-0 dans la nuit. Ses performances lui ont valu une prolongation de contrat jusqu’en 2021.

Maintenant, en tant qu’agent libre, il cherchera à rappeler aux fans de football à quel point il est toujours un bon gardien de but. Les fans espagnols espèrent voir bientôt l’achèvement du transfert gratuit de Sergio Romero à Grenade.

Photo principale

Intégrer à partir de .