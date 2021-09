Sergio, sans explication de sa performance en Ryder Cup

Il aura donné la question mille fois, mais Sergio Garcia n’est pas encore en mesure d’expliquer son harmonie particulière et son idylle avec le Ryder cup, la compétition de golf la plus prestigieuse qui a à Castellón le joueur qui a ajouté le plus de points (25,5) dans toute son histoire, depuis 1927.

« Je ne sais pas. Pour être tout à fait honnête, j’ai eu des Ryder Cups où je suis arrivé en jouant très bien et je l’ai fait. quand je serai ici”, a déclaré Garcia, le champion de Maîtrise de 2017.

“L’émotion que je ressens lorsque je participe à la Ryder Cup est quelque chose que je ne peux pas décrire. Je ne peux pas dire ce qui se passe, mais cela arrive. C’est tout simplement de l’amour pour elle”, a déclaré Garcia.

Le golfeur espagnol Sergio García atteint sa dixième Ryder Cup, la compétition biennale entre les équipes de États Unis et L’Europe  qui est contesté cette semaine dans Sheboygan, au bord du lac Michigan, avec le meilleur palmarès de victoires et 22 ans d’expérience.

«Toutes ces choses sont importantes, mais vendredi sur le tee d’un est une autre affaire. Vous devez comprendre que les Américains ne vont pas vous laisser un trou parce que vous avez gagné tant de Ryders », a déclaré Sergio García à ., minimisant son record de 25 points et demi en neuf Ryder Cups.

« L’Europe a une équipe solide en matière d’expérience. Un facteur très pertinent lorsque vous jouez loin de chez vous. C’est quelque chose qui s’est vérifié à maintes reprises lorsque nous avons traversé l’Atlantique. Nous avons quelques nouveaux arrivants qui apportent de l’enthousiasme, mais nous nous appuyons beaucoup sur l’expérience”, a déclaré à . le capitaine de l’équipe européenne, l’Irlandais. Padraig Harrington.

“C’est toujours agréable d’avoir un bon bilan dans un tournoi comme celui-ci et l’important est de continuer à aider l’équipe”, a déclaré Garcia, un vétéran d’une équipe européenne qui a accumulé sept victoires et seulement deux défaites dans les éditions Ryder au cours de le 21ème siècle. . Deux de ces victoires ont eu lieu sur le sol américain, en 2004 à Oakland Hills, et en 2012, à Medinah, où l’Espagnol José María Olázabal était capitaine de l’équipe européenne.

Sergio García, entraînement à Whistling Straits

Les chiffres démontrent clairement l’ancienneté des Européens, avec 38 participations parmi leurs 12 joueurs, dont quatre avec plus de quatre Ryders, et une moyenne d’âge de 34 ans. Face à cela, les atouts de l’équipe américaine, avec une moyenne d’âge de 29 ans et six débutants, sont ses huit joueurs dans le top dix mondial et l’écrasante majorité des spectateurs locaux, du fait des restrictions de déplacements en Europe. Aux États-Unis.

« C’est quelque chose dont nous avons parlé. Il n’y a plus ta tante. La bonne chose est que, même si ce n’est pas envers vous, vous pouvez utiliser cette énergie du public à votre avantage. C’est l’une des choses que j’ai commentées à certains des débutants, si le terrain est calme, c’est bon pour nous aux États-Unis. S’il n’y a pas d’applaudissements ou beaucoup de bruit, nous autres Européens, nous nous en sortons bien », a expliqué le golfeur de Castellón, qui a fait ses débuts en Ryder Cup en 1999 sur le sol américain.

Sergio García fait déjà partie de l’histoire de la Ryder Cup au même titre que le couple historique et à succès formé par feu Severiano Ballesteros et Chema Olázabal. Bien qu’ils n’osent pas encore l’annoncer officiellement, les prévisions indiquent que García et le Biscayen Jon Rahm, numéro un mondial, entreront sur le terrain ensemble dans certains des matchs de double vendredi et samedi dans le but de reproduire les exploits de Seve et Chema.

«Nous verrons ce qui se passe et si nous jouons ensemble ou non. En fin de compte, l’important est ce qui est le mieux pour l’équipe. Si le capitaine et les vice-capitaines pensent que nous pouvons aider davantage l’équipe en jouant séparément, nous le ferons de cette façon », a commenté Sergio García avec prudence.

“Si vous pensez que nous pouvons aider davantage en jouant ensemble, nous serons ravis d’en profiter ensemble”, a ajouté le golfeur de 41 ans, qui a un bon palmarès de victoires avec un autre partenaire de jeu probable cette semaine, le 48- L’Anglais Lee Westwood, âgé d’un an, est le doyen de l’équipe européenne.