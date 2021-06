Sergio Sarmiento fête ses 50 ans en tant que journaliste – El Sol de México

in

C’est en 1971 que le journaliste Sergio Sarmiento, alors âgé de 17 ans et étudiant à l’UNAM High School 8, a interviewé certains de ses camarades de classe qui ont assisté à une manifestation qui a conduit au soi-disant « Halconazo », où des dizaines de jeunes ont été réprimés par une partie d’un groupe de policiers.

Avec ces témoignages, il a écrit un article qui a été publié dans un supplément culturel, dirigé par l’écrivain José Emilio Pacheco, et c’était le début d’un voyage journalistique qui, 50 ans plus tard, continue de voyager, et l’a amené à connaître d’abord -remettre les opinions des différents personnages de la tâche nationale.

“J’ai appris à confronter différents points de vue, j’ai eu l’occasion d’interviewer tous les hommes politiques du Mexique, ceux qui ont été présidents, de José López Portillo à Andrés Manuel López Obrador, qu’ils étaient au pouvoir, après ou avant être, en tant que président actuel », a-t-il déclaré lors d’une conversation téléphonique avec Le Soleil du Mexique.

Au cours de ses cinq décennies d’expérience, il a collaboré à la télévision, à la radio et à la presse écrite. Son émission L’interview avec Sarmiento fête ses 24 ans d’existence ce mois-ci, et son émission matinale Sergio y Lupita est déjà à l’antenne depuis 16 ans (avec une brève interruption en 2019 en raison d’un changement de station).

Sergio a souligné que la profession a beaucoup changé en cette période, notamment avec l’arrivée des réseaux sociaux qui permettent au public d’être informé en temps réel à tout moment, alors il se réjouit qu’il y ait aujourd’hui une fenêtre pour toutes les voix, et surtout tout ce que les autorités donnent lieu à cette ouverture.

« À cette époque (dans les années 70), il y avait une censure ouverte dans les médias. La première chose qu’on vous disait quand vous alliez travailler dans un journal était que vous ne pouviez pas critiquer le président, ou l’armée, ou la Vierge de Guadalupe. Il y avait une censure qu’aujourd’hui il n’y a plus. Aujourd’hui chaque média a sa ligne éditoriale, mais nous n’avons plus de gouvernement qui nous censure.”

L’annonceur a également souligné que malgré les avancées en termes d’expression, la profession journalistique sera toujours confrontée à une série de défis qui dépendent du moment historique vécu. En ce moment particulier, il considère que deux des plus grands défis au Mexique sont la réduction des revenus publicitaires, et au niveau mondial, la censure sur les réseaux sociaux.

“Les réseaux sociaux ont permis à ceux qui n’ont pas d’emploi dans un média traditionnel d’exploiter leurs points de vue ou de véhiculer des informations”, a-t-il déclaré.

“La censure que nous avons est dans les réseaux sociaux, nous voyons une plateforme comme Facebook qui censure certains points de vue et certaines informations, comme celles qui indiquaient que le Covid-19 avait été créé dans un laboratoire.”

Pour commémorer les deux anniversaires, le communicateur célébrera en travaillant comme il l’a toujours fait, et a réaffirmé à son auditoire que son engagement envers l’information est plus fort que jamais.