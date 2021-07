Sergio Scariolo donne une pause à son leader, Pau Gasol

09/07/2021 à 18:20 CEST

Pau Gasol n’a pas voyagé hier avec l’équipe espagnole qui ce même samedi affrontera à nouveau la France, à Palais-Bercy, dont il s’agira du quatrième match de préparation aux Jeux de Tokyo.

L’entraîneur espagnol, comme il l’a annoncé il y a quelques jours, veut doser complètement le temps de préparation du vétéran du centre de 41 ans, Pour ce que Il lui a donné deux jours de congé pour rentrer chez lui et se ressourcer.

Pau est dans l’équipe depuis le premier jour de préparation et a disputé les trois premiers matches amicaux, à la fois contre l’Iran faible, et l’engagement le plus important contre la France, que l’Espagne a terminé à Martín Carpena (Málaga) avec une victoire convaincante (86-77).

‘Mimos’ avec Pau

Dans un duel toujours exigeant contre les Français, Pau a été sur le terrain pendant 16 minutes au cours desquelles il a contribué sept points et cinq rebonds, et à certains moments, agissant comme auchef d’équipe provisoire, comme demandé par Scariolo.

Bien que l’entraîneur ne veuille pas forcer Sant Boi et a cru qu’il valait mieux lui laisser une pause et éviter de se rendre à Paris, à rejoindre à nouveau dimanche, avant le déplacement à Las Vegas, pour affronter les Etats-Unis, un match que Pau ne raterait pour rien au monde.

Pau Gasol, à son retour quatre ans plus tard en équipe nationale et après deux ans de blessures, aura “une importance qualitative énorme”, a déclaré Scariolo avant le match contre la France à il faudra “doser” et l’utiliser “de la bonne manière”, depuis qu’il a affirmé que Pau a démontréado “grande performance” dans des périodes de temps plus courtes.

Les abris reposent également

Álex Abrines n’a pas non plus voyagé hier, qui souffre d’inconfort physique et l’entraîneur italien préfère le réserver puisqu’il est un “fixe” dans l’équipe pour les Jeux.. Il n’a plus joué le premier match contre la France et le rejoindra après le passage de la sélection par Paris.

L’entraîneur italien est conscient que le peu de temps de repos peut avoir des conséquences aussi bien que malheureuses, comme ce fut le cas pour Juancho Hernangómez, qu’il a subi une luxation acromio-claviulaire de grade 4-5 lors du match contre la France et que cela le laisse hors de combat pour les Jeux. Jusqu’à présent, il avait été un partant à chaque match.