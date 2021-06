Sergio Scariolo : “En NBA, ils soutiennent les talents européens… jusqu’à un certain point”

Sergio Scariolo bouge. L’entraîneur vétéran a eu 60 ans le 1er avril, mais il ne semble pas avoir l’intention d’abandonner le basket-ball. Après son passage chez les Raptors, il a sauté dans le Virtus pour retourner dans son Italie natale et vivre sa prochaine grande aventure., quelque chose qu’il continuera à rendre compatible avec l’équipe nationale espagnole, qu’il dirigera aux Jeux olympiques de Tokyo, ce qu’il a déjà fait en 2012 et 2016. L’Italien pourra le faire grâce au fait que son nouveau poste est compatible avec le rôle que vous avez dans l’équipe nationale, quelque chose qui s’est également produit de l’autre côté de l’Atlantique Mais cela ne serait pas possible s’il retournait à l’ACB, ce qu’il a déjà fait de 1997 à 2008 (Baskonia, Real Madrid et Unicaja), et à nouveau à Baskonia, en 2013-14.

L’entraîneur de l’Espagne arrive à Virtus après le départ controversé d’un vieil homme connu sous le nom de Sasha Djordjevic, démis de ses fonctions après que son équipe a remporté la Ligue italienne après avoir battu le grand favori, Milan en grande finale. La victoire a été une surprise, car Virtus ne s’est même pas qualifié pour la prochaine Euyroliga, ce qu’ils auraient pu faire s’ils avaient battu Unics Kazan en demi-finale de l’Eurocup. Ce fait pesait davantage dans la balance sur la continuité de Djordjevic, qui est sorti malgré la victoire du premier titre de champion du club depuis 2001, avec Milos Teodosic comme MVP.

Scariolo arrive dans une nouvelle aventure après une longue expérience professionnelle, en tant que l’un des entraîneurs les plus respectés de la scène internationale et FIBA ​​​​de basket-ball, et avec une expérience en NBA. En 2018, il a signé pour les Raptors pour être assistant du nouveau groupe qui serait dirigé par la recrue Nick Nurse., qui a accédé au poste d’entraîneur-chef après le limogeage de Dwayne Casey. Scariolo a passé trois saisons dans l’ombre de Nurse, mais loué par l’entraîneur-chef et très concentré sur la résolution de situations dans les coulisses. Au cours de ses trois années au Canada, il a coïncidé avec Marc Gasol et Serge Ibaka, qu’il a déjà entraînés en équipe nationale. Et aussi avec Kawhi Leonard, Kyle Lowry… En 2019, il est proclamé champion NBA, et quelques mois plus tard champion du monde, faisant de Marc le deuxième joueur de l’histoire à remporter les deux titres la même année après Lamar Odom, qui l’a fait en 2010.

Cependant, Scariolo n’a pas eu l’occasion de diriger une équipe d’entraîneur-chef, ce dont il a parlé après sa signature pour Virtus, dans les déclarations recueillies dans Sportando. “En NBA, le talent européen est valorisé… jusqu’à un certain point.” Scariolo fait référence à la difficulté d’avoir une offre en premier. Même cette saison, alors qu’il y a beaucoup de bancs vides, les noms qui apparaissent dans les rumeurs sont toujours les mêmes : Jason Kidd, Becky Hammon… et peu d’opportunités pour les européennes. David Blatt a la nationalité israélienne et une vaste expérience en Europe (champion d’Euroligue, entre autres)Mais il est né aux États-Unis et sa brève expérience s’est terminée avec Tyronn Lue prenant sa place et LeBron James remportant une bague sans l’entraîneur de la finale 2015.

Scariolo n’a pas eu cette opportunité, mais il est déjà connu dans la meilleure ligue du monde, où il jouit d’une grande réputation en tant qu’assistant. Et dans le monde FIBA, où son CV est incroyablement long. La décision de quitter les Raptors n’a pas été facile, et il l’a prise avec trois ans de contrat à venir et sa famille restant, pour le moment, en Amérique du Nord. Pour l’instant, ce que l’on sait c’est que le CV de Scariolo ne cesse de grandir, d’un côté comme de l’autre. Le Virtus, votre prochain arrêt.