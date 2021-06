Sergio Víctor Palma est très sérieux

in

L’ancien boxeur Sergio Víctor Palma est admis en salle de thérapie intensive de l’Hôpital Interzonal de Agudos Oscar Allende, à Mar del Plata, avec une photo du Covid-19. Le Chaco reste avec un respirateur artificiel et sa peinture C’est très délicat.

L’ancien champion du monde avait été victime d’un accident vasculaire cérébral et combattait la maladie de Parkinson depuis plus de dix ans, il marchait donc à l’aide d’une canne. Il était basé à la périphérie de Mar del Plata et lorsque sa santé s’est détériorée, il a été hospitalisé.

A Mar del Plata, il a des parents qui l’accompagnent et connaissent son état.

Sergio Víctor Palma dans ses jours de boxe

Sergio Víctor Palma en 2008 (photo : Jorge Sánchez).

Palma, 61 ans, a atteint la gloire en août 1980, lorsqu’il a battu l’Américain Leo Randolph par KO à Spokane, aux États-Unis, et a remporté le titre mondial de la version WBA (World Boxing Association) des super coqs. Cette année-là, il remporte l’Olimpia de Oro du meilleur athlète argentin.

Palma a réussi cinq défenses de son titre, jusqu’à ce qu’il le perde en juin 1982, lorsqu’il s’incline à Miami (USA) contre le dominicain Leonardo Cruz, aux points, à l’unanimité.

Sergio Palma derrière un autre champion du monde, Víctor Emilio Galíndez.

Au terme de sa carrière professionnelle, Palma comptait 62 combats, avec 52 victoires (20 par KO), cinq défaites et cinq nuls. Après sa retraite en 1990, il se consacre à l’enseignement de la boxe et est également présentateur sportif.

