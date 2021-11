Serie A | La Juventus chute de 6% à la Bourse de Milan après des accusations de fraude

29/11/2021 à 17:57 CET

Le club de football italien Juventus Turin tombe ce lundi plus de 6% à la Bourse de Milan, après que les autorités italiennes ouvrir une enquête contre l’instance dirigeante pour déterminer si une fraude a été commise dans la vente de joueurs. A 14h37 heure locale (13h37 GMT), ses actions a chuté de 6,08 %, jusqu’à 0,4326 euros.

Les investisseurs disposent de leurs titres ce lundi, après vendredi Les autorités italiennes vont enquêter auprès des bureaux de la Juventus pour collecter les documents liés aux comptes de la période 2019-2021 et tenter de déterminer s’il y a eu vente de joueurs.

Parmi les personnes enquêtées figurent le président du club, Andrea Agnelli, le vice-président, le tchèque Pavel Nedved, et l’ancien directeur sportif, Fabio Paratici, maintenant à Tottenham. La Juventus vit un début de saison très négatif et est actuellement septième au classement. Ses actions s’accumulent sur le marché milanais une baisse de 24,16 % au cours du dernier mois et de 29,09 % au cours des six derniers mois.