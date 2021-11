Serie A, la ligue la plus titrée d’Europe

11/12/2021 à 19:26 CET

La Serie A se classe en tête des cinq ligues majeures en termes de capacité de marquer: il a 367 buts en 120 matchs, sa moyenne monte donc à 3,06 par match. Aucune autre compétition ne le surpasse : Bundesliga (3,02), Ligue 1 (2,87), Premier League (2,75) et LaLiga (2,43).

Précisément Calcio nous laisse l’un des plus beaux duels de la partie haute : L’AC Milan et Naples restent les seuls invaincus avec 10 victoires et deux nuls. Ceux de Stefano Pioli et ceux de Luciano Spalletti ont présenté leur candidature au titre devant l’Inter (champion actuel) ou la Juventus (championne dans neuf des 10 dernières éditions).

Un autre aspect notable est la différence de score entre la première mi-temps et la seconde : 222 buts sur les 367 marqués (60,4%) se sont produits dans les 45 secondes. Au total, 25 ont été dans le prolongement de la réunion, tandis que la bande 76-90 minutes a un total de 66, la plus en avance sur 46-60 et 61-75 (57).

LaLiga, à la queue

Le championnat espagnol est en bas en termes de potentiel de but avec 306 buts en 126 matchs jusqu’à présent, une moyenne qui monte à 2,43 buts par match.. Après le départ de Leo Messi et Sergio Ramos, la Liga a subi une importante dévaluation économique par rapport au reste des grands championnats européens : seul le milieu de terrain du FC Barcelone, Frenkie De Jong, fait actuellement partie des 10 joueurs les plus précieux.

Dans la clé du FC Barcelone, l’équipe désormais dirigée par Xavi Hernández a subi une réduction évidente de la valeur marchande (657 millions d’euros) de l’effectif: seule la croissance de Gavi a minimisé la chute. Malgré cela, le culé club est en troisième position en Liga, derrière le Real Madrid (756 M€) et l’Atlético de Madrid (745,90 M€).