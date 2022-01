Serie A | La suspension de la Serie A, sur la table avant la recrudescence des infections

01/08/2022 à 11:21 CET

Le Premier ministre italien, Mario Draghi, a entamé une série de pourparlers avec la Fédération italienne de football (FIGC) pour étudier les mesures pour contenir l’augmentation significative des infections à COVID-19 dans le calcium.

Il y a eu une forte recrudescence des cas positifs ces dernières semaines qui peuvent conduire à des fermetures de stades au public voire à une suspension de la Serie A : 220 000 cas enregistrés jeudi et 108 000 vendredi ; et en Serie A plus de quatre-vingt-dix positifs ont été détectés la semaine dernière.

Mario Draghi a contacté le président de la FIGC ce vendredi, Gabriele gravina, pour exprimer son inquiétude face à la situation et envisager des mesures pour limiter les infections, ce qui Il se tiendra mercredi prochain lors d’un sommet entre le Gouvernement et la Fédération de football.

La conversation s’est déroulée dans la sérénité, les deux parties étant prêtes à analyser des solutions, ont indiqué ce samedi les médias italiens. Revenir à jouer à huis clos, après qu’une capacité de 50% ait été autorisée le dernier jour, est l’une des options les plus probables, selon les sources citées.

Solutions alternatives à l’arrêt ou à l’arrêt

Lla volonté de la FIGC et de la Serie A League est de continuer à concourir pour éviter d’accumuler des retards dans le développement du championnat de la ligue, qui a atteint le vingtième des 38 jours prévus et qui devrait se terminer le 22 mai. En ce sens, la Serie A League a récemment publié un nouveau protocole sanitaire qui permet aux clubs de contester leurs engagements s’ils ont un minimum de treize footballeurs disponibles.

La vingtième journée, disputée le 6 janvier, a vu le report de quatre des dix matchs en raison du nombre élevé de contaminations enregistrées dans certains clubs : Bologne-Inter, Salerne-Venise, Atalanta-Turin et Fiorentina-Udinese. La vingt et unième journée, prévue ce dimanche, aura également un programme réduit, puisqu’au moins trois matchs ne pourront pas être joués en raison du coronavirus.

La série B a été suspendue du 23 décembre au 15 janvier au moins pour tenter de contenir les cas de contagion. Les séances prévues ont été reportées les 26 et 29 décembre.