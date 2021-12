Serie A | L’Atalante de Gasperini continue sans céder

12/12/2021 à 17:40 CET

L’Atalanta de Gian Piero Gasperini est revenue (1-2) contre Hellas Verona lors de la 17e journée de Serie A et a remporté sa sixième victoire consécutive à l’extérieur dans cette édition 2021/22. Après n’avoir pas pu entrer en tant que deuxième groupe de l’UEFA Champions League, l’équipe italienne a ajouté trois points à la pression Inter, AC Milan et Naples en haut du tableau.

6 – L’Atalanta a remporté six matchs consécutifs à l’extérieur pour la première fois de son histoire en #SerieA. Conquérants # VéroneAtalante – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 12 décembre 2021

Les transalpinos, qui sont l’une des équipes qui accordent le plus d’importance à leur zone offensive (c’est la deuxième équipe la plus marquante du championnat), Ils ont signé leur sixième victoire consécutive en Serie A, le plus haut historique, et leur dixième match consécutif sans défaite : la dernière fois (2-3) c’était le 3 octobre 2021 contre l’AC Milan..

Ceux de Gian Piero Gasperini, en effet, ne savent pas ce que c’est que de perdre à l’extérieur cette saison : en neuf visites, ils ont réalisé huit victoires et un seul nul. Les prochains départs de l’équipe sont : Gênes, Udinese, Lazio, Fiorentina, Rome, Bologne, Sassuolo et Venise.

Un vrai candidat pour Scudetto?

L’Atalanta a remporté une victoire importante pour rester dans la lutte pour le titre de la saison 2021/22. Faisant partie des équipes les plus offensives du championnat, l’équipe de Gasperini demeure au troisième rang avec 37 points sur 51 possibles avec 11 victoires, quatre nuls et deux défaites, en plus de 37 buts pour et 20 contre..

Les Italiens ne sont qu’à deux points de l’AC Milan, l’un des grands prétendants aux côtés du Napoli de Luciano Spalletti et de l’Inter de Simone Inzaghi. Après s’être définitivement imposée comme l’une des meilleures équipes d’Italie et être tombée amoureuse de leur éclat lors du match de l’UEFA Champions League, l’Atalanta cherche à entrer dans l’histoire et à remporter son premier titre de Serie A..