Serie A: Lautaro Martnez et Antonio Conte s’affrontent dans un match de boxe après avoir affronté la Roma

Serie A Romelu Lukaku a organisé une activité amusante lors de la séance d’entraînement de l’Inter

Lautaro Martnez et Antonio vont aux coups dans un ring de boxe. Inter

Après la confrontation entre Antonio Conte et Lautaro Martnez lors du match contre la Roma est devenue virale, Romelu Lukaku a décidé de mettre fin aux problèmes des vestiaires et a organisé un match de boxe entre l’entraîneur et l’attaquant. Lors de la séance d’entraînement de l’Inter, le Belge a organisé une activité pour les deux parties afin de finaliser leurs différends.

Avec un ring improvisé et au milieu du terrain, Lukaku a agi en tant que présentateur et a mis des gants sur chacun d’eux. Comme s’il s’agissait d’un vrai match de boxe, Lautaro et Conte ils se tenaient à chaque coin devant le regard de leurs compagnons.

Martnez a eu des conflits avec le stratège, après avoir été remplacé lors du match contre “ La Loba ” à la 77e minute. L’Argentin était à peine entré en 36 ‘alors il a montré son mécontentement face au mouvement.