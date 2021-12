Serie A | L’offre stratosphérique de renouveau de la Juventus à Paulo Dybala

17/12/2021 à 18:09 CET

La marche de Cristiano Ronaldo de la Juventus a laissé un poste vacant dans l’équipe italienne, en termes de joueur d’importance et de gallons est concerné. Sans les Portugais, tous les regards étaient tournés vers la figure de Paulo Dybala. Cependant, plusieurs blessures subies la saison dernière ont semé le doute autour de l’Argentin, bien que sans raison, puisque le ’10’ Juventino l’équipement a été mis sur le dos jusqu’à présent cette saison.

C’est précisément pour cette raison, et au fur et à mesure que le portail « Objectif » avance, le La Juventus négocierait déjà avec Dybala son renouvellement pour cinq saisons. Le joueur argentin met fin à son contrat en juin 2022, alors Je pourrais négocier avec n’importe quel club pour être libre à partir de janvier. Face à cette situation, les Italiens veulent se couvrir et ils auront offert, selon le support précité, une offre de renouvellement de 10 millions par an pendant cinq ans.

Ses propres coéquipiers à la Juventus semblent également avoir accepté le nouveau rôle de « capitaine général » adopté par Dybala. En ce sens, le propre Giorgio Chiellini, capitaine de la ‘vecchia signora’, déclaré à DAZN après la marche de Cristiano Ronaldo: « Nous devons continuer et aller de l’avant. Ce sera désormais l’équipe de Paulo Dybala« .