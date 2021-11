Serie A | Ramsey : « Je me fiche de ce qu’ils disent de moi, je peux encore donner beaucoup »

18/11/2021 à 19:55 CET

Aaron Ramsey il ne vit pas ses meilleurs moments en tant que footballeur. Depuis que le joueur gallois a quitté le Arsenal Pour signer pour la Juventus, le milieu de terrain n’a pas trouvé de régularité dans son jeu et a perdu l’importance dont il jouissait dans l’équipe de Londres, où il était l’un des éléments clés de l’équipe. Sans aller plus loin, dans la campagne en cours, Ramsey Il n’a joué que cinq fois avec la Juventus. Avec le Pays de Galles, en revanche, il a disputé trois matchs, tous les trois dès la première minute et en a perdu trois autres sur blessure.

Après les vacances de novembre au cours desquelles il a voyagé avec son équipe nationale, le Pays de Galles, Ramsey a parlé de sa situation footballistique compliquée et s’est montré impassible face aux critiques qu’il a reçues et qui l’ont même placé comme une possible vente de l’équipe italienne : « Je me fiche de ce qu’ils disent de moi, je pense juste à jouer pour le Pays de Galles et la Juve. je suis encore en mesure de faire très bien« , a déclaré l’international gallois.

De même, le joueur de la Juventus et ancien joueur d’Arsenal s’est également défendu face aux critiques qu’il a reçues au cours de ces dernières mauvaises années de sa carrière de footballeur : « Je me fiche de ce qu’ils disent ou écrivent sur moi. Je sais à quel point il est important pour moi de jouer au Pays de Galles ou à la Juventus et je veux juste faire de mon mieux. Je me sens toujours en mesure de faire de belles performances et j’espère fais-le longtemps. C’est ma seule pensée quand je sors sur le terrain », a-t-il conclu.