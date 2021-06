Série à regarder ce week-end sur Netflix, Disney Plus et Prime Video : La mystérieuse société Benedict et plus | Divertissement

in

Si vous cherchez une nouvelle série à regarder ce week-end sur les principales plateformes de streaming, voici quelques suggestions.

C’est le mois de Fierté LGTBI et les différentes plateformes apportent leur grain de sable aux demandes de ce groupe. Vidéo principale, par exemple, crée une série brésilienne sur la transsexualité.

D’un autre côté, nous vous laissons Netflix une série plus facile à regarder, plus à fréquenter mais aussi avec une certaine teinte vindicative. Une série de mystères et de meurtres à résoudre avec ses protagonistes. Idéal pour se déconnecter du stress du quotidien.

Dans le cas de Disney Plus sa principale première de la semaine, en dehors du nouveau chapitre de Loki, est une série d’aventures à voir en famille. Une histoire conçue pour inciter les plus petits à éveiller leur imagination.

Le cercle de Bletchley : San Francisco

Un groupe de femmes travaille dans le renseignement pendant la Seconde Guerre mondiale, mais à la fin du conflit, elles se retrouvent sans travail et décident de consacrer leurs connaissances et leur ruse pour résoudre les crimes et les mystères qui les entourent dans la ville de San Francisco. C’est une série agréable, parfaite pour se détendre sur le canapé ces jours-ci, sans renoncer à de petites doses de justification sociale.

Qualification: Le cercle de Bletchley : San Francisco Date de sortie: 2018 Durée: 50 min Plate-forme: Netflix

La mystérieuse société bénédictine

La saga littéraire de Trenton Lee Stewart arrive sur le petit écran en format feuilleton. Quatre orphelins recrutés par M. Benedit doivent faire face à “L’Urgence” pour sauver le monde. Disney Plus lance une série d’aventures et de mystères conçus pour tous les publics et parfaits pour un visionnage en famille.

Qualification: La mystérieuse société Benedit Date de sortie: 2021 Durée: 50 min Plate-forme: Disney Plus

matins de septembre

L’auteur-compositeur-interprète Liniker se met dans la peau d’une femme transsexuelle dans cette série brésilienne avec laquelle Amazon Prime Video célèbre la LGTBI Pride. La protagoniste, Cassandra, déménage à São Paulo pour vivre plus librement son identité de genre et grandir dans le monde de la musique, mais son passé la suivra partout où elle ira. C’est une histoire difficile avec de nombreux clairs-obscurs pour refléter une réalité encore très cachée dans la plupart des pays.

Qualification: matins de septembre Date de sortie: 2021 Durée: 50 min Plate-forme: Prime Vidéo