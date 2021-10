Série A: Zolve lève Rs 300 cr à une évaluation de Rs 1 575 cr

Le montant du financement sera utilisé pour faire évoluer rapidement la plate-forme de services financiers de l’entreprise, a déclaré Zolve.

Zolve, une néobanque permettant un accès mondial aux services financiers, a annoncé mercredi la clôture d’un financement de 300 crore de roupies dans le cadre d’un financement de série A dirigé par des partenaires de DST Global, qui avaient auparavant dirigé des rondes dans de nombreuses fintechs mondiales de premier plan telles que Robinhood, Nubank, Chime, Revolut , et Wealthsimple.

Le cycle est présenté comme l’un des plus importants cycles de financement de série A de l’écosystème des start-up indiennes à ce jour. Ce tour de table porte la valorisation de l’entreprise vieille de 10 mois à 1 575 crore de roupies. Le cycle a également enregistré la participation de Tiger Global, un autre investisseur prolifique dans l’espace fintech mondial, comptant plusieurs licornes dans son portefeuille. Alkeon Capital, ainsi que les investisseurs existants Accel et Lightspeed Venture Partners, ont également participé au tour.

Le montant du financement sera utilisé pour faire évoluer rapidement la plate-forme de services financiers de l’entreprise, a déclaré mercredi Zolve dans un communiqué.

