Série animée Final Fantasy IX en préparation ⋆ .

Final Fantasy n’est pas étranger à s’étendre sur d’autres supports et maintenant l’une de ses entrées numérotées obtient une adaptation télévisée. Final Fantasy IX recevra une série animée destinée aux enfants et aux jeunes adolescents. Il faudra probablement un certain temps avant qu’il ne soit diffusé car la production devrait commencer “d’ici la fin de 2021 ou début 2022”.

Kidscreen rapporte que Cyber ​​Group Studios a signé un accord avec Square Enix pour réaliser l’émission et qu’en plus de la produire, Cyber ​​Group s’occupera également de “la distribution mondiale, les licences et les marchandises”. Le PDG de Cyber ​​Group Studios, Pierre Sissmann, a déclaré à Kidscreen qu’ils finalisaient le pitch et commenceraient à le présenter au diffuseur très bientôt. Il ne savait pas combien d’épisodes cela prendrait ni combien de temps ils dureraient. Sissman a déclaré que l’entreprise était attirée par Final Fantasyla popularité de ” avec ” une chance d’étendre la marque avec de nouveaux personnages et aventures “. Il a également déclaré que ce spectacle animé serait pour les nouveaux arrivants et les fans.

« Les jeux ont un fort potentiel de co-visionnage. Pour ceux qui savent Final Fantasy IX, ce sera un [introduction],” il a dit. “Et pour ceux qui ne le font pas, cela les plongera dans un univers qu’ils adoreront.”

Final Fantasy IX était la dernière entrée sur la PlayStation originale lors de sa sortie en 2000 et a également marqué la fin de l’ère 2D. La série est passée à la 3D en ce qui concerne la PS2. C’était et reste un opus bien reçu dans la série RPG de longue date en raison de son histoire, de ses personnages et de ses batailles au tour par tour. Puisque Cyber ​​Group Studios est connu pour ses émissions pour jeunes enfants, il reste à voir comment il abordera les thèmes plus matures de Final Fantasy IX comme l’identité, le but et la responsabilité.