Série d’anthologies FX de BJ Novak: date de sortie, distribution et autres choses rapides que nous savons sur le spectacle

La série d’anthologies de BJ Novak présentera des histoires uniques qui abordent tout, de la justice sociale aux médias sociaux

FX a annoncé que chaque épisode de la série d’anthologies de BJ Novak présentera non seulement une distribution différente de personnages (et d’acteurs), mais abordera également un certain nombre de sujets différents et explorera les plus grandes questions de notre temps. Les problèmes qui seront abordés tout au long de la série incluent la justice sociale, le contrôle des armes à feu, l’identité, le sexe, le capitalisme, la vengeance, l’amour, la célébrité et les médias sociaux sans aucun sujet hors limites. L’un des objectifs de la série est de prendre des sujets dont les gens parleront en privé et de les exposer au grand jour, créant ainsi des conversations difficiles mais révélatrices.