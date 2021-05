Série de cravates Knicks avec Hawks

27/05/2021 à 7h15 CEST

La base Derrick Rose a confirmé son statut de vainqueur du prix du joueur le plus utile (MVP) de la ligue et a marqué 26 points qui l’ont mis en tête de l’attaque par les Knicks de New York qui ont battu les Hawks d’Atlanta 101-92 dans le deuxième match de l’égalité des séries éliminatoires de la Conférence de l’Est, qui est maintenant à égalité (1-1) pour le meilleur de sept. Rose, qui est sorti de la réserve, a joué 39 minutes au cours desquelles il a marqué 9 des 21 tirs sur le terrain, dont 2 sur 3 triples, et était parfait depuis la ligne du personnel, en plus de capturer quatre rebonds et de distribuer quatre passes.

La silhouette de Rose s’est fait sentir plus que jamais après le nouveau joueur de franchise des Knicks, l’attaquant de puissance. Julius Randle, qui la veille avait reçu le prix du joueur le plus amélioré de la saison, a recommencé de manière très incohérente lorsque rater les six premiers coups qui a fait un panier à la mi-temps. La faible contribution de Randle a mis les Knicks en baisse de 13 points sur le tableau de bord.

Mais avec Rose entrant dans la formation de départ pour ouvrir le troisième quart-temps, Randle a marqué 11 points sur 4 tirs sur 5 au cours de la période où les Knicks ont pris les devants. Randle a terminé le match avec un double-double de 15 points et 12 rebonds, malgré une autre mauvaise nuit de tir sur le terrain – il l’a terminé avec 5 sur 16, ce qui n’était guère mieux que 6 sur 23 dans le premier match.

Mais si Rose a donné sa meilleure version, l’attaquant Reggie Bullock, qui a fait quatre triplés en seconde période et a également récolté 15 points, comme les Knicks l’ont garanti, il y aura au moins un match de plus au Madison Square Garden, dans une saison pleine de succès inattendu pour l’équipe de New York.

La base Trae Young a marqué 30 points en tant que leader de l’attaque des Hawks après avoir atteint 32 ans et avoir réussi le tir décisif lors du premier match du match nul, tandis que le garde serbe Bogdan Bogdanovic et l’attaquant De’Andre Hunter en ont ajouté 18 chacun, qui ont finalement échoué.Évitez la défaite pour les Hawks, mais retour à Atlanta avec l’avantage du terrain à domicile en leur faveur.

Le troisième match se jouera vendredi soir à Atlanta, où les Hawks pourront être accueillis par un emballé plein dans les gradins de son champ de la State Farm Arena pour la première fois depuis avant la pandémie de coronavirus.

Rose a fait le panier et a donné l’avantage final aux Knicks à 93-91 avec 4:45 à gauche et est devenue la carte conservée par l’entraîneur de l’équipe new-yorkaise Tom Thibodeau pour surprendre les Hawks et sauver la saison., Tandis que Young et Bogdanovic étaient toujours les Hawks. joueurs qui les ont gardés en tête sur le tableau de bord pendant la première mi-temps.

New York a choisi Rose et l’attaquant de puissance Taj Gibson en seconde période et Randle l’a ouvert avec un triple pour son premier panier. L’avant-garde canadien RJ Barrett et Rose ont réussi des 3 consécutifs pour le ramener à 61-55.

Atlanta semblait avoir récupéré et détenu 12 points sur le tableau de bord, mais Randle a ensuite contribué à alimenter une séquence de 16-2 pour les Knicks en reprenant son match offensif le plus agressif après avoir été passif en première mi-temps. Son tir sauté après deux coups consécutifs de 3 points par Bullock a placé New York sur le tableau de bord avec une course de 74-72 avec 1:45 à faire dans la période. Le reste du temps, c’était tout le protagonisme de Randle et Rose qui a assuré la victoire des Knicks, malgré l’opposition présentée par Young et Bogdanovic.

Le troisième match à Atlanta sera le premier match éliminatoire à la State Farm Arena depuis sa rénovation en 2018. Il a accueilli le All-Star Game de cette saison.

Le centre suisse Clint Capela, bien qu’il ait terminé avec 12 rebonds et cinq blocs, n’a toujours pas été un facteur de victoire pour les Hawks, ne marquant que quatre points.

L’entraîneur par intérim des Hawks, Nate McMillan, a reconnu à la fin du match que son équipe avait manqué de régularité offensive jusqu’à la fin et qu’elle avait perdu une excellente occasion de se porter 2-0.