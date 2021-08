Série d’événements de premier plan, TechEx Global, de retour en septembre 2021 ⋆ Crypto new media

La série mondiale TechEx 2021 débute à Londres en septembre avec son exposition mondiale. Inscrivez-vous aujourd’hui pour assister à plus de 125 exposants et plus de 180 conférenciers…

Londres – 28/06/2021

L’exposition et la conférence de renommée mondiale sur les technologies d’entreprise reviendront au Business Design Centre de Londres du 6 au 7 septembre 2021 pour accueillir son cinquième événement annuel. Il réunira des industries clés du monde entier pour deux jours de contenu de haut niveau et de discussions sur le leadership éclairé à travers 5 événements co-localisés.

• Salon de l’IA et du Big Data

• Salon des technologies de l’IoT

• Salon de la cybersécurité et du cloud

• Salon de la blockchain

• Salon 5G

TechEx Global explorera les dernières innovations au sein des écosystèmes AI & Big Data, Blockchain, Cyber ​​Security et IoT. En plus de couvrir l’impact de ces technologies sur de nombreuses industries, notamment ;

Fabrication, transport, chaîne d’approvisionnement, gouvernement, secteurs juridiques, services financiers, énergie, services publics, assurance, soins de santé et commerce de détail.

Plus de 5 000 participants devraient se rassembler du monde entier, notamment des directeurs techniques, des chefs de l’innovation et de la technologie, des directeurs informatiques, des fournisseurs de télécommunications, des développeurs, des startups, des équipementiers, des gouvernements, des automobiles, des opérateurs, des fournisseurs de technologies, des investisseurs, des VC et bien d’autres.

Conférenciers co-localisés 2021

Voici une introduction à quelques-uns des conférenciers déjà annoncés pour le salon qui partageront leurs connaissances et leurs expériences tout au long de la conférence co-localisée.

Avec des études de cas basées sur des solutions, un contenu de haut niveau, 12 pistes de conférence, des démonstrations en direct et plusieurs opportunités de réseautage, ce salon est à ne pas manquer.

Envie de parler, de sponsoriser ou d’exposer ?

Il existe une variété d’opportunités pour vous de vous impliquer, personnalisées en fonction de vos objectifs commerciaux, notamment la prise de parole, l’exposition, les opportunités de marque, le service de réunion 1-1, le parrainage, etc. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter l’équipe à enquiries@techexevent.com.

À propos de TechEx Global 2021

5 conférences co-localisées. 12 pistes de conférence. 5 000 participants. 180+ haut-parleurs. 125+ exposants.

TechEx Global 2021 abrite l’IA & Big Data Expo, l’IoT Tech Expo, le plus grand salon Blockchain, Cyber ​​Security & Cloud Expand the 5G Expo. Dans l’ensemble, l’événement attirera plus de 5 000 participants pour deux jours de contenu instructif couvrant l’ensemble de l’écosystème entourant l’IA, le Big Data, l’IoT, la Blockchain, la 5G et la cybersécurité et le cloud.

Nos conférences de haut niveau rassembleront des marques avant-gardistes, des leaders du marché, des évangélistes des technologies de l’information et des start-ups pour explorer et débattre des avancées technologiques, des impacts au sein des secteurs des entreprises et des consommateurs ainsi que des plateformes de développement et de la transformation numérique. Opportunités.

Événements numériques mondiaux TechEx

TechEx Global – 13-15 septembre 2021 – Virtuel

TechEx Amérique du Nord – 29-30 septembre 2021 – Virtuel

TechEx Europe – 30 novembre-1er décembre 2021 – Virtuel

Série mondiale TechEx

TechEx Global – 6-7 septembre 2021 – Business Design Centre Londres

TechEx Amérique du Nord – 29-30 septembre 2021 – Virtuel

TechEx Europe – 23-24 novembre 2021 – RAI Amsterdam

Utilisez le code TECHEX30 pour obtenir 30% de rabais sur tout événement à plein tarif !

