Série d’experts SMT : Keren Baruch discute des tendances de contenu LinkedIn et des outils de création

Au cours des dernières années, l’engagement de LinkedIn a explosé, l’entreprise signalant des niveaux record d’activité sur la plate-forme – en particulier, l’engagement avec les publications et les mises à jour – pendant cinq trimestres consécutifs.

Cela a vu LinkedIn mettre davantage l’accent sur la création de contenu et la création d’une communauté sur la plate-forme, ce qui a conduit au développement de nouveaux outils tels que les recommandations de contenu et les suggestions de contenu pour les pages d’entreprise, permettant aux marques d’améliorer leurs performances sur la plate-forme, ainsi que de nouvelles analytiques pour mesurer les impacts de ces efforts.

Et maintenant, LinkedIn se tourne vers la prochaine étape.

Keren Baruch, chef de produit pour la stratégie des créateurs de la plate-forme, est l’une des personnes qui y travaillent, ce qui signifie également que Keren est bien placé pour donner un aperçu des derniers changements de contenu de LinkedIn, de la direction prise et de ce que les marques peuvent faire pour maximiser leurs performances sur la plateforme.

Nous avons récemment eu l’occasion de poser quelques questions à Keren, qui pourraient vous fournir de précieux conseils pour votre approche LinkedIn.

1. Quelles sont les principales tendances de contenu que vous voyez sur LinkedIn ?

Cela continue d’être une année dynamique en termes de relation entre les gens et le travail, et nous le voyons dans les conversations qui se déroulent sur LinkedIn. Nous assistons chaque jour à des millions de conversations sur des sujets qui affectent profondément la vie de nos membres à cause de la pandémie, et des protestations contre l’injustice raciale, sur un partage accru des problèmes de santé mentale auxquels les gens ont été confrontés et sur la façon dont le travail à distance change les affaires. Les sujets de tendance les plus récents que nous avons vus incluent les plans de retour au bureau, le mois de la fierté et les voyages d’affaires.

Pour les créateurs qui cherchent à se tenir au courant des tendances, vous devez absolument consulter la newsletter Creator Weekly de l’éditeur de LinkedIn Dan Roth, où il partage chaque semaine des sujets tendances sur LinkedIn. En tant que créateur, vous pouvez utiliser ces informations pour repérer les tendances sur les sujets sur lesquels les gens veulent en savoir plus, ainsi que les hashtags tendance. Si ces sujets sont des domaines sur lesquels vous avez un point de vue ou une expertise, envisagez de partager une vidéo ou une leçon intéressante qui s’éloigne du sujet – ou ajoutez un commentaire à une conversation déjà en cours.

2. Comment LinkedIn cherche-t-il à développer ses outils de création et à tirer parti de la croissance de son engagement ?

Nous sommes ravis de redoubler d’efforts pour que les créateurs se sentent chez eux sur LinkedIn. Pour de nombreux créateurs, c’est déjà une maison, où ils contribuent régulièrement via des publications, des articles, des newsletters, des Stories et des vidéos en direct. Et bien que nous ayons du contenu généré par les utilisateurs depuis 2012, nous assistons à des conversations à l’échelle de la plate-forme, et les créateurs s’engagent avec leur communauté via des commentaires, des réactions et des messages pour aider leurs abonnés à rester informés.

Nous sommes ravis de continuer à investir et à déployer de nouvelles fonctionnalités pour donner aux créateurs les outils, les conseils et l’assistance nécessaires pour publier un contenu de qualité, susciter des conversations et créer un public engagé. Nous avons ici une équipe super passionnée qui travaille rapidement pour obtenir des mises à jour et des fonctionnalités, et pour continuer à apprendre des créateurs. Le lancement récent du mode créateur sur LinkedIn est une première étape dans la création d’une expérience dédiée à notre communauté de créateurs sur laquelle nous continuerons de nous appuyer.

Je vous recommande de rester à jour sur les derniers outils de création en suivant notre page LinkedIn pour les créateurs.

3. Quels sont les éléments clés d’une stratégie de contenu LinkedIn efficace ?

Il est important de commencer par quelques bases :

Construisez un profil solide – Votre profil est votre histoire personnelle, où les gens peuvent vous trouver et rester à jour sur votre activité – alors assurez-vous qu’il présente qui vous êtes, ce que vous représentez et ce qui vous intéresse. Incluez une photo de profil, ajoutez votre expérience , mettez en évidence votre meilleur travail dans votre section « En vedette » et rédigez un résumé pour partager davantage sur vos expériences et vos intérêts. Vous pouvez désormais également ajouter une vidéo de couverture à votre profil pour en savoir plus sur vous-même et votre expertise, de manière plus humaine et engageante. Pour vous inspirer sur la façon de donner vie au vôtre, consultez cet article de blog.

Optimisez votre profil en activant le mode créateur – Si vous souhaitez développer votre audience et interagir avec un public sur LinkedIn, je vous recommande d’activer notre nouveau mode créateur. Cela réorganisera votre profil pour diriger avec votre contenu vedette et plus de votre activité récente, tout en permettant également aux gens de vous « Suivre » facilement au lieu de « Se connecter » – une distinction importante, car vous ne devez vous connecter qu’avec ceux que vous connaissez et en qui vous avez confiance. .

Diversifiez votre type de contenu – Au-delà des publications et des articles complets, il existe de nombreuses façons de vous connecter avec vos abonnés et d’engager votre communauté sur LinkedIn. Quelques outils que vous pouvez essayer incluent LinkedIn Stories, la création de votre propre newsletter ou l’hébergement d’un LinkedIn Live pour diffuser du contenu vidéo sur votre réseau LinkedIn en temps réel.

Le timing est tout – Plus vos messages sont opportuns et pertinents, plus vous verrez probablement de réponses et d’engagement. Nous avons également vu qu’il est essentiel de trouver la bonne cadence de publication : une publication régulière, sans sur-publication en une seule journée, garantira que votre public a le temps de voir et d’interagir avec vos publications dans leur flux.

4. Les entreprises devraient-elles ajouter des hashtags à leurs publications LinkedIn – et si oui, quels conseils sur les hashtags recommanderiez-vous ?

L’utilisation de hashtags sur LinkedIn vous aide à établir votre crédibilité et votre expertise, à atteindre les personnes qui apprécient vos idées et à lancer des conversations significatives sur des intérêts communs en faisant surface dans la recherche.

Voici quelques conseils utiles pour utiliser les hashtags sur LinkedIn :

Utilisez-les correctement – Assurez-vous d’inclure le signe # avant tout mot-clé ou expression. Évitez les espaces, la ponctuation, les symboles spéciaux ou les emojis

N’en faites pas trop – Nous vous recommandons de ne pas utiliser plus de trois hashtags par publication et de tirer parti des hashtags larges et de niche pour une exposition accrue

Fais tes recherches – Avant d’inclure un hashtag, saisissez-le dans la barre de recherche LinkedIn pour vous assurer qu’il est bien utilisé afin de vous connecter aux publics les plus pertinents.

Allez niche – Essayez d’être aussi précis que possible pour une exposition accrue (#TED2021 vs. #marketing)

5. Quelle est l’erreur la plus courante que les gens commettent sur LinkedIn, en ce qui concerne leur contenu et leur approche de publication ?

C’est une chose d’entamer une conversation, mais c’en est une autre de cultiver une discussion significative. Nous avons vu beaucoup de magie se produire dans les fils de commentaires, où les créateurs s’engagent avec leur communauté. Les créateurs les plus performants sont ceux qui prennent le temps de donner plus qu’ils n’obtiennent, qui sont curieux et qui restent investis dans l’apprentissage. C’est pourquoi nous encourageons les créateurs non seulement à créer du contenu qui suscitera une conversation, mais aussi à s’engager activement dans cette conversation à travers les commentaires.

Certains créateurs potentiels ont également peur de partager en raison d’une idée fausse selon laquelle les messages doivent être “polis” ou “d’aspect professionnel”, comme s’ils écrivaient un article universitaire. Notre meilleur conseil aux créateurs de contenu est de ne pas se laisser intimider : expérimentez avec différents types de messages et de contenus et ne vous inquiétez pas de la création du message “parfait”.

6. Pensez-vous que LinkedIn devient trop décontracté et personnel, ou y a-t-il de la place pour des idées à la fois professionnelles et personnelles sur la plate-forme ?

Au cours de la dernière année, nous avons vu des salons devenir des salles de réunion et des placards devenir des postes de travail. Les télétravailleurs ont fait partie d’innombrables camées d’enfants. Avec tout ce qui a changé dans le monde professionnel au cours de la dernière année, nous devons tous repenser les frontières entre personnel et professionnel.

LinkedIn devrait être, et est, un endroit où les gens sont encouragés à partager leurs expériences personnelles et leurs idées de manière authentique, car il peut inspirer d’autres personnes qui pourraient être confrontées à une situation similaire. Nous avons vu récemment un certain nombre de messages de femmes parlant de leur expérience de retour au travail après un congé ou une interruption de carrière, des problèmes de chômage, du travail à domicile avec des enfants, des sorties au travail, etc. Je suis personnellement ravi de voir comment les créateurs de LinkedIn continuent de repousser les limites en apportant l’expérience authentique et brute à la communauté professionnelle.

Par exemple, Elizabeth Gullivers parle de ses expériences très réelles de mère pendant COVID, tandis que Samantha Lamont a partagé son parcours personnel en tant que femme trans et son impact sur sa carrière et ses relations avec ses collègues.

Chacun de ces créateurs a suscité une conversation animée entre les membres, qui se rapportent à ces expériences, créant un véritable sentiment de communauté.

7. Quels types de contenu gagnent le plus en popularité sur LinkedIn ?

Les gens ont reçu un fort engagement sur LinkedIn lorsqu’ils utilisent une variété de plates-formes de contenu différentes. Nous avons également vu des créateurs qui exploitent plusieurs types de contenu pour raconter leurs histoires. Par exemple, un membre peut publier un article long, puis exploiter des histoires pour aider à promouvoir l’article ou donner un aperçu des coulisses de la façon dont il est venu. ensemble.

Nous avons également constaté que l’utilisation de visuels dans les publications, comme l’ajout de vidéos, de photos, etc., avait tendance à augmenter le nombre de vues de contenu.

En fin de compte, quel que soit le type de contenu, il s’agit de développer une relation avec votre public et de vous assurer que votre contenu résonne avec eux.

8. Quelle stratégie sous-estimée avez-vous vu produire de bons résultats sur la plateforme ?

J’aime vraiment les sondages LinkedIn comme un excellent moyen d’obtenir les commentaires de votre public sur un sujet, et cela peut être le type de contenu qui peut aider à poursuivre une conversation.

Grâce aux sondages, vous pouvez collecter et analyser des données qui peuvent également être utilisées pour créer un contenu significatif supplémentaire. La créatrice de LinkedIn, Carson Tate, par exemple, a exploité les données de son sondage LinkedIn sur les structures de travail pour influencer une plus grande newsletter LinkedIn sur le sujet.

Keren Baruch est chef de produit pour la stratégie des créateurs chez LinkedIn, développant la prochaine étape des outils de création pour la plate-forme. Vous pouvez en savoir plus sur le mode créateur et les prochains plans de créateurs de LinkedIn ici.