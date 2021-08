Série d’experts SMT : Mari Smith discute de la croissance des vidéos courtes, du marketing Facebook et des conseils de diffusion en direct

Si vous avez passé du temps à faire des recherches ou à travailler dans le marketing des médias sociaux, vous avez entendu le nom de Mari Smith.

Une voix de premier plan dans l’industrie, Mari a pris la parole lors d’événements de marketing numérique partout dans le monde depuis 2007, et a travaillé avec un large éventail d’entreprises bien connues pour les aider à développer des approches efficaces pour le marketing numérique, la diffusion en direct, Facebook et Publicités Instagram et plus encore.

Mari a écrit des livres sur le sujet, a construit une grande communauté en ligne autour de ses conseils et astuces et a même été embauchée par Facebook à un moment donné pour diriger sa série d’événements « Boost Your Business », conçue pour aider les PME à apprendre le marketing Facebook clé. approches.

Ces expériences ont donné à Mari un aperçu unique des meilleures pratiques clés et des tendances importantes. Nous avons récemment eu l’occasion de poser quelques questions à Mari sur l’évolution de l’espace marketing numérique.

Q : Selon vous, quelle a été la tendance la plus importante dans le marketing des médias sociaux au cours des dernières années ?

MS : vidéo abrégée, à la Stories, sur Instagram et Facebook (et Messenger), et maintenant Instagram Reels (qui est également en cours de déploiement sur Facebook).

En 2016, Facebook a déclaré qu’il manquait d’inventaire publicitaire dans le fil d’actualité, ce qui a obligé l’entreprise à rechercher des flux de contenu supplémentaires dans lesquels placer des annonces. La même année, le moment était idéal pour qu’Instagram copie le populaire format de contenu éphémère Stories de Snapchat.

En tant que spécialiste du marketing, cela n’a jamais vraiment eu de sens pour moi de faire des efforts pour créer du contenu qui disparaît dans les vingt-quatre heures, cependant, nous avons tous dû adopter ce format, et il peut en effet très bien fonctionner pour alimenter « top of mind » sensibilisation.

En outre, les Stories peuvent également être un format de contenu encore plus intime, car il est relativement facile d’amener votre public à s’engager par la suite via des DM à partir du contenu Stories.

Q : Quelles plates-formes et/ou fonctionnalités ont produit les meilleurs résultats pour vos clients au cours des 12 derniers mois ?

MS : C’est une combinaison de Facebook Live et de chatbots.

Les vidéos diffusées en direct sur Facebook obtiennent la meilleure portée organique et le meilleur engagement, mais la clé ici est d’être cohérent. Nous devons « former » les algorithmes en diffusant en direct régulièrement – par exemple, une fois par semaine pendant un mois – et ensuite la portée organique commencera à augmenter de manière significative.

Ainsi, vous partagez certains de vos meilleurs contenus, formations, astuces, etc. via Facebook Live, mais vous combinez également cela avec des appels à l’action qui amènent votre public dans les DM, où vous pouvez mettre en œuvre des séquences de chatbot pour maximiser vos opportunités.

Q : Selon vous, quelle(s) fonctionnalité(s) sont sous-estimées d’un point de vue marketing ?

MS : Groupes Facebook. Ce n’est pas nécessairement adapté à tous les types d’entreprises, mais les groupes peuvent être incroyablement puissants pour construire une communauté farouchement fidèle. Liez définitivement votre groupe à votre page Facebook et ayez un objectif clair et une raison permanente pour que les gens se joignent.

Par exemple, je dirige mon propre groupe Social Scoop sur Facebook depuis de nombreuses années, et au cours des deux dernières années, il a vraiment pris sa propre vie. Les membres fournissent un formidable soutien par les pairs, et mon équipe et moi apportons de précieux conseils, nouvelles et mises à jour.

Mon groupe agit comme mon aimant principal du sommet de l’entonnoir, tout en approfondissant les liens avec mon public.

Q : Selon vous, quelle est la clé d’une stratégie marketing efficace sur Facebook ?

MS : J’ai conçu un modèle évolutif pour générer des résultats mesurables sur Facebook qui résistent à l’épreuve du temps, quels que soient les changements, les mises à jour et les nouvelles fonctionnalités que Mark Zuckerberg et son équipe introduisent.

L’approche de base ici est simple : Contenu + Engagement + Conversion. Rincer. Répéter.

Tout commence par un excellent contenu que votre public recherche, qu’il trouve extrêmement précieux et qu’il se sent obligé de partager avec son propre public. Ensuite, engagez-vous régulièrement en répondant aux commentaires, en reconnaissant ces partages et en adoptant Facebook Live.

Cependant, l’élément clé de la formule est toujours la conversion. Il est essentiel que votre activité sur les réseaux sociaux génère du trafic, des prospects et des ventes, et pour ce faire, vous devez ajouter ces CTA très importants et indiquer clairement et clairement ce que vous vendez, où en savoir plus, comment acheter, etc…

Q : Quelle leçon clé avez-vous apprise qui vous a aidé à améliorer votre approche de la diffusion en direct ?

MS : Utiliser le matériel et les logiciels appropriés.

Il y a quelques années, je suis passé de la webcam habituelle à un appareil photo reflex numérique dans mon home studio, et cela a fait toute la différence. De plus, vous avez également besoin d’un bon éclairage et d’un bon microphone.

Au cours de ma carrière jusqu’à présent, j’ai été embauché par une grande variété de marques pour diriger des séminaires éducatifs en direct, ainsi qu’apparaître en tant qu’invité sur BBC Newsnight et d’autres émissions de télévision. Les animateurs de ces événements et programmes remarquent toujours à quel point mon apparition devant la caméra est professionnelle.

Bien sûr, il y a certainement une place pour des diffusions en direct moins raffinées via nos appareils mobiles, mais investir un peu plus de budget dans la création d’une configuration de studio simple mais haut de gamme peut littéralement vous mettre la tête et les épaules au-dessus de la concurrence, et permettre vous de générer plus de revenus en conséquence.

Q : Pensez-vous que la nouvelle mise à jour ATT d’Apple aura un impact majeur sur les annonceurs Facebook et Instagram ?

MS : Un peu.

Le fait est que le cookie s’effondre, et j’ai été plutôt amusé par l’attaque frontale d’Apple par Facebook sur ce problème.

Personnellement, je suis vraiment #TeamApple, tout comme j’évangélise Facebook. Je suis un ardent défenseur de donner aux utilisateurs le choix et que chacun d’entre nous puisse protéger sa vie privée. Je comprends parfaitement pourquoi de nombreux annonceurs ont paniqué devant l’impact imminent de la mise à jour ATT d’Apple, mais l’écriture est sur le mur depuis un certain temps, et nous vivons essentiellement un changement radical dans le marketing en ligne et le suivi des publicités.

Google a également annoncé l’année dernière qu’il cesserait de prendre en charge les cookies dans son navigateur Chrome d’ici 2022. Les spécialistes du marketing ont désormais la possibilité de faire preuve de créativité en utilisant des données de première partie.

Q : Que pensez-vous des bobines Instagram et du potentiel qu’elles représentent pour les spécialistes du marketing ?

MS : Instagram privilégie actuellement Reels en termes de portée organique et de découverte, c’est donc le moment idéal pour les spécialistes du marketing d’adopter ce format de contenu du mieux qu’ils peuvent tant que la portée est si bonne.

Cependant, maintenant que les publicités viennent d’être déployées dans les bobines à l’échelle mondiale, même si un spécialiste du marketing préfère ne pas prendre le temps et les efforts nécessaires pour créer des bobines organiques, il existe une puissante opportunité d’atteindre un plus grand nombre de leurs publics grâce au placement rémunéré. Facebook teste également la possibilité de partager des bobines Instagram sur Facebook, qui vient d’être étendue cette semaine.

Tout comme Instagram Stories en 2016, Reels ne fera que continuer à croître. N’oubliez pas qu’il s’agit en fin de compte de créer plus d’inventaire publicitaire et, bien sûr, de rester aussi compétitif que possible.

Adam Mosseri, le responsable d’Instagram, a récemment déclaré que TikTok était l’un des concurrents les plus redoutables que la plateforme ait vu.

Q : Selon vous, quels développements à venir auront le plus grand impact sur le marketing Facebook au cours des cinq prochaines années ?

MS : L’expérience de commerce électronique complète sur toute la famille d’applications et de services Facebook.

Début 2019, Mark Zuckerberg a annoncé son intention de faciliter l’interopérabilité entre les trois principales plateformes de messagerie que possède son entreprise : Messenger, Instagram Direct et WhatsApp. Initialement, l’objectif était de permettre aux utilisateurs de communiquer facilement sur la plate-forme de leur choix, mais le principal objectif ici est de fournir un produit de magasin multi-plateformes robuste pour les détaillants de toutes tailles – et peut-être, éventuellement, pour les et les entreprises axées sur les produits d’information.

Maintenant que Messenger et Instagram Direct ont été fusionnés et que l’API est ouverte – ainsi que l’acquisition par Facebook de la plate-forme CRM Kustomer – la capacité d’offrir une expérience d’achat de bout en bout transparente dans l’application sera bientôt inégalée. Et n’oublions pas que plus les applications de Facebook peuvent être créées ensemble, moins elles seront susceptibles d’être “défaites”.

Trois autres domaines clés qui auront un impact sur les spécialistes du marketing au cours des cinq prochaines années sont l’AR/VR (construire la « prochaine plate-forme informatique », comme ne cesse de le dire Zuckerberg), les paiements via Facebook Pay et la pièce numérique de Facebook, Diem.

Vous pouvez rejoindre le groupe Facebook Social Scoop de Mari Smith pour plus de ses idées et conseils, ainsi que le soutien de la communauté de marketing des médias sociaux de Mari, tandis que vous pouvez également suivre Mari sur Facebook, Instagram et Twitter.