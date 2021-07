Série documentaire Ecclestone en huit parties provenant du producteur de Senna · .

En résumé : Le producteur et scénariste de « Senna » a créé une série documentaire sur la vie de Bernie Ecclestone, intitulée « Lucky !

En bref

Une série Ecclestone en huit parties pour utiliser de vastes archives F1Manish Pandey, qui a écrit et réalisé le film documentaire Senna, a écrit et créé une série documentaire en huit parties sur Bernie Ecclestone intitulée “Lucky!”

La série utilisera des images d’archives de Formule 1, ainsi que des interviews et est réalisée en partenariat avec Ecclestone lui-même.

“Bernie a pu réfléchir, non seulement sur ses jours comme l’un des plus grands impresarios sportifs de tous les temps, mais aussi sur sa vie”, a déclaré Pandey, décrivant la série. «Au cours de ses 90 ans, il a parcouru le monde et rencontré tout le monde, mais il reste incroyablement sympathique et immensément drôle.

“C’est une joie de raconter son histoire extraordinaire, dans son intégralité, pour la première fois.”

VeeKay revient à Mid-Ohio

La voiture numéro 21 de Carpenter est de retour dans les mains de VeeKayLe vainqueur du Grand Prix d’Indianapolis, Rinus VeeKay, sera de retour au volant d’une IndyCar ce week-end après avoir raté la manche Road America en raison d’une blessure. Le pilote Carpenter est passé de la cinquième à la sixième place du championnat en raison de son absence, pendant laquelle Oliver Askew a pris sa place.

Lancement de McLaren Racing Engage pour favoriser la diversité des équipes

McLaren a annoncé qu’elle travaillerait avec quatre partenaires afin de faire avancer les causes de la diversité au sens large dans la société et le sport automobile et plus particulièrement au sein de son organisation.

Les quatre organisations travaillant avec McLaren sont Women’s Engineering Society (WES), EqualEngineers, The Smallpeice Trust et Creative Access. McLaren offrira des opportunités d’adhésion et de mentorat à son personnel et à ses étudiants en génie qui souhaitent poursuivre leur carrière. McLaren s’est engagé à parrainer des événements pour trois événements pour WES, EqualEngineers et le Smallpeice Trust et contribuera au programme de bourses d’études en ingénierie Arkwright pour les étudiants de niveau A et à la bourse de développement de carrière Creative Access.

L’équipe travaillera également avec les groupes de manière réciproque pour améliorer sa propre diversité, de l’examen des politiques avec Creative Access à la formation sur la fourniture d’espaces plus inclusifs.

Ferrari obtient la certification environnementale trois étoiles

Ferrari est devenue la dernière équipe de Formule 1 à atteindre le plus haut niveau d’accréditation environnementale FIA, rejoignant McLaren et Mercedes en tant qu’organisations accréditées trois étoiles.

Pour obtenir la certification, les équipes doivent faire preuve d’un engagement continu et en amélioration continue envers la durabilité, de la part de la direction et avec des résultats rapportés annuellement.

Le circuit du Mugello, propriété de Ferrari, a également obtenu l’an dernier l’agrément environnemental trois étoiles.

Des médias sociaux

Publications notables de Twitter, Instagram et plus :

Regardez du bureau du Dr Helmut Marko à Graz et à travers les toits de ses hôtels et il y a une voiture @F1 montée contre les falaises du Schlossberg – @redbullracing bien sûr… pic.twitter.com/CTrvo1iaEe – Fritz-Dieter Rencken (@RacingLines) 30 juin 2021

Incroyablement bourdonnant (nerveux) d’être à la tête de la couverture @FIAFormula3 pour ce week-end #AustrianGP couvrant pour @AlexJacquesF1 Merci à la #F1 de m’avoir fait confiance. J’ai regardé et admiré le travail qu’Alex a fait ces dernières années, alors je ferai de mon mieux pour être à la hauteur ! pic.twitter.com/hNaHHZBi9z – Harry Benjamin (@imharrybenjamin) 30 juin 2021

Je pourrais avoir besoin de votre aide – j’écris un livre sur le Formula Ford Festival à paraître en septembre 2022. Si vous avez des souvenirs (pilote, spectateur, officiel, etc.), des rapports de course, des images et des programmes – j’aimerais beaucoup avoir de tes nouvelles – Ben Evans (@bencommentator) 30 juin 2021

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

McLaren SP vise une troisième voiture en 2022 (Racer)

“Nous travaillons là-dessus pendant que nous essayons de gagner le championnat.”

Zhou : Mes plus grandes influences (Formule 2)

“Quand j’étais jeune, il n’y avait vraiment personne en Chine qui faisait ça, et certainement, personne qui avait atteint la Formule 1. Cela signifiait que j’allais toujours à l’aveugle dans une certaine mesure, en ce qui concerne mes prochaines étapes .”

Beitske Visser : “C’est dommage que nous devions toujours démontrer notre capacité à courir” (Femmes dans le sport automobile)

“Nous devons prouver que nous sommes aussi bons que les hommes”, dit Visser. « C’est dommage que nous devions toujours démontrer notre capacité à courir. Si nous réussissons bien, alors ils disent souvent que c’est juste de la chance.'”

Être LGBTQ+ dans les courses : « C’est une très vieille mentalité de penser que les sponsors ne vous soutiendraient pas » (The Drive)

“‘Si vous allez à contre-courant et dites” oh, mais en fait je suis gay “, je pense que c’est une mentalité très démodée et dépassée de penser que les sponsors et les partenaires ne vous soutiendront pas.'”

Amna al-Qubaisi : chasser les rêves avec des voitures de course (magazine Brown)

« Les concurrents avec qui je cours ont commencé très jeunes depuis l’âge de quatre ou cinq ans, et l’âge fait une différence. Cependant, il n’est jamais trop tard. entraînez-vous autant de fois que vous le pouvez, vous pouvez parfois être encore meilleur qu’eux.”

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 20 ans aujourd’hui, Michael Schumacher remportait le Grand Prix de France pour Ferrari, suivi à la maison par son frère Ralf dans sa Williams

