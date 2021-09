in

Cela commencerait à partir du 26 septembre

Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) : Un programme d’apprentissage interactif en ligne a été lancé par le Conseil central de l’enseignement secondaire ou CBSE, et ce programme s’appelle la « Série Eklavya ». Le but de cette série est de montrer comment l’enseignement conceptuel peut être mis en œuvre dans les salles de classe. Pour créer cette série, le conseil de l’éducation s’est associé à l’IIT Gandhinagar, selon un rapport de The Indian Express. Le rapport a également cité une lettre envoyée par le directeur des universitaires du CBSE, Joseph Emmanuel, aux directeurs de toutes les écoles affiliées au conseil de l’éducation, dans laquelle Emmanuel a déclaré que la politique nationale d’éducation 2020 ou NEP 2020 envisageait un changement transformationnel dans l’éducation.

L’objectif, selon Emmanuel, est de favoriser la créativité, la compréhension conceptuelle, l’apprentissage et la réflexion originale chez les étudiants. Par conséquent, la série se concentrerait sur la clarification de la politique nationale d’éducation 2020, tout en montrant comment la NEP 2020 peut être mise en œuvre efficacement dans les écoles.

Le rapport a ajouté que dans le cadre de la série, les sessions se dérouleraient pratiquement tous les dimanches de l’après-midi. Cela commencerait à partir du 26 septembre, ajoute le rapport. Au cours de la session, les sujets du programme des matières mathématiques et scientifiques pour les classes 6 à 12 seront abordés. En fait, la première session de la série porterait sur la science, la physique pour être précis, et elle porterait sur les lois du mouvement de Newton. Pour cela, la session examinerait pourquoi le médaillé d’or des Jeux olympiques de Tokyo Neeraj Chopra a lancé son javelot à un angle de 36 degrés lors de la finale.

