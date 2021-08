Série Honor Magic 3, lancement du Honor X20 5G : spécifications, prix et tout ce qu’il faut savoir

Honorez la série Magic 3 avec les SoC Qualcomm

Honor a lancé la série Magic 3 pour les marchés mondiaux et X20 5G exclusif à la Chine. La série Magic 3 comprend trois modèles, Honor Magic 3, Honor Magic 3 Pro et Honor Magic 3 Pro+. La série Magic 3 prend en charge la 5G et est alimentée par les SoC Qualcomm Snapdragon, tandis que le Honor X20 est équipé du SoC Mediatek Dimensity.

Honor Magic 3 proposé dans les couleurs Bright Black, Dawn Blue, Glaze White et Gold est au prix d’environ Rs 52 800 pour la variante de stockage de 8 Go + 128 Go et d’environ Rs 57 300 pour le modèle de stockage de 8 Go + 256 Go.

Le nouveau Honor Magic 3 Pro proposé dans les couleurs Bright Black, Glaze White et Gold est au prix d’environ Rs 68 800 pour le modèle de stockage 8 Go + 256 Go, environ Rs 72 300 pour le modèle de stockage 12 Go + 256 Go et environ Rs 78 000 pour le 12 Go + Configuration de stockage de 256 Go.

Honor Magic 3 Pro+ coûte environ Rs 91 800 pour le seul modèle 12 Go + 512 Go et qui est proposé dans les couleurs Bright Black et Glaze White.

Honor X20 5G est proposé dans les couleurs Aurora Blue, Midnight Black et Titanium Silver et au prix d’environ Rs 21 800 pour le modèle de stockage 6 Go + 128 Go, environ Rs 25 200 pour le modèle de stockage 8 Go + 128 Go et environ 28 700 pour le stockage 8 Go + 256 Go maquette.

Spécifications Honor Magic 3

Honor Magic 3 est livré avec un écran OLED Full HD+ de 6,76 pouces (1 344 × 2 772 pixels), un rapport écran/corps de 89 %, une densité de pixels de 456 ppi, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un SoC Snapdragon 888, associé à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage. Le téléphone est IP54 résistant à la poussière et à l’eau.

Sa configuration d’objectif de caméra comprend une triple caméra arrière avec un capteur principal de 50 mégapixels avec un objectif f/1.9, un capteur noir et blanc de 64 mégapixels avec un objectif f/1.8. Il y a aussi un capteur de 13 mégapixels avec un objectif ultra grand-angle f/2.2. On peut utiliser le zoom numérique 10X pour cliquer sur des objets éloignés et une vidéo de résolution jusqu’à 4K avec stabilisation d’image électronique (EIS), vidéo multi-objectifs, etc. Il y a aussi un capteur de 13 mégapixels avec un objectif f/2,4 pour les selfies et les appels vidéo.

Le téléphone est soutenu par une batterie de 4 600 mAh et prend en charge une charge rapide de 66 W.

Spécifications Honor Magic 3 Pro

Les spécifications sont proches de Honor Magic 3 mais avec quelques améliorations. Il y a ici un téléobjectif périscope de 64 mégapixels supplémentaire avec un objectif f/3,5. À l’avant, avec le tireur de 13 mégapixels, il y a un capteur de profondeur supplémentaire dans la découpe en forme de pilule. Il est livré avec jusqu’à 512 Go de stockage et est alimenté par le SoC Snapdragon 888 Plus et possède jusqu’à 12 Go de RAM.

Honor Magic 3 Pro possède la même batterie de 4 600 mAh qui prend en charge la charge rapide de 66 W, la charge sans fil de 50 W ainsi que la charge sans fil inversée.

Spécifications Honor Magic 3 Pro+

La seule mise à niveau qu’il a par rapport au modèle Pro est qu’il apporte des améliorations dans le département de la caméra. Le capteur principal de 50 mégapixels est également doté d’une stabilisation optique de l’image (OIS). Le shooter ultra grand angle de 13 mégapixels est remplacé par un capteur de 64 mégapixels avec un objectif ultra grand angle f/2,4. La configuration prend également en charge le zoom hybride 10X, le zoom optique 3,5X et le zoom numérique jusqu’à 100X.

Spécifications Honor X20 5G

Le Honor X20 5G est doté d’un écran LCD TFT Full HD+ (1 080 × 2 376 pixels) de 6,67 pouces. Il est livré avec jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage et est alimenté par le SoC MediaTek Dimensity 900.

À l’avant, il y a un capteur de 16 mégapixels avec un objectif f/2.0. Dans le département de l’appareil photo, le Honor X20 5G utilise un capteur de profondeur de 2 mégapixels avec un objectif f/2,4, comprend un capteur principal de 64 mégapixels avec un objectif f/1,9 et un appareil de prise de vue macro de 2 mégapixels avec une ouverture f/2,4.

Honor X20 5G contient une batterie de 4 300 mAh qui prend en charge une charge rapide de 66 W.

