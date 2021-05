Série Huawei P50: tout ce que nous savons jusqu’à présent (Mise à jour: 30 avril)

Mise à jour: 30 avril 2021 (7 h 05 HE): Nous avons mis à jour ce hub avec de nouvelles images présumées du Huawei P50. Faites défiler vers le bas pour plus de détails.

Article original: 17 décembre 2020 (11h30 HE): La croissance de Huawei a fléchi sous les différentes pressions qu’elle a subies en 2020. Néanmoins, le fabricant chinois a de grands projets pour 2021. Bien que les sanctions américaines contre la firme ne montrent aucun signe de ralentissement, la société est prête pour le lancement de la série Huawei P50 – la dernière famille de téléphones de la première ligne phare de l’entreprise.

À l’instar de la gamme Huawei P40 et des précédentes itérations de la série P, nous nous attendons à ce que la série P50 affiche d’excellentes performances d’appareil photo et une excellente endurance de la batterie. Mais que pourrions-nous voir d’autre?

Avant le lancement probable en 2021, nous avons rassemblé ci-dessous les rumeurs, les extraits de nouvelles et les fuites actuels du Huawei P50.

Nom et date de sortie

Contrairement au Samsung Galaxy S21, il y a peu de débat sur ce que Huawei appellera ce produit phare. La société aime compter dix fois plus de noms, nous nous attendons donc à ce que la série P50 succède à la ligne P40.

Nous verrons probablement également une approche de modèle à trois niveaux, comme c’est devenu la coutume pour Huawei. Cela inclurait un modèle standard, un modèle Pro et éventuellement une variante Pro Plus plus premium.

La date de sortie officielle est un peu plus un mystère. La série P de Huawei a traditionnellement été lancée fin mars. La série Huawei P10 a été la dernière de la race à faire ses débuts en février, tandis que le P9 a fait son arc en avril. Il ne serait pas exagéré de suggérer le premier trimestre 2021 pour les débuts du P50.

La publication coréenne The Elec fait écho à cela, déclarant dans un rapport de novembre 2020 que la série Huawei P50 fera ses débuts au premier trimestre de 2021. Aucune date précise n’a cependant été partagée par ses sources. Tipster @ Rodent950 a également affirmé que la série de téléphones ferait ses débuts en mars.

Une fois le mois de mars terminé, le même pronostiqueur a déclaré que nous assisterions au lancement chinois de la série P50 le 17 avril. Fait intéressant, ils ont ajouté que le P50 Pro Plus avait été retardé, et laissé entendre que seuls les P50 et P50 Pro vanille serait alors lancé.

Si cette date de lancement est exacte, nous pouvons probablement nous attendre à une date de lancement mondiale autour de la même période. Mais si cela ressemble à la série Mate 40, nous nous attendons à ce que le P50 Pro soit disponible en dehors de la Chine.

Série Huawei P50: conception

Huawei P50 Huawei P50 Pro



La première image présumée et vague du P50 Pro s’est répandue en janvier. Bien que cela nous ait donné une bonne idée de sa forme, il n’a pas présenté une grande partie des caractéristiques de conception du téléphone. Le 10 mars, nous avons enfin eu un bon aperçu du design du Huawei P50 Pro.

Les derniers rendus, révélés par Steve Hemmerstoffer, indiquent une découpe de caméra selfie montée au centre avec un écran incurvé. À l’arrière, le téléphone porte une énorme bosse d’appareil photo en forme de pilule – beaucoup plus grande que la série P40. Cela pourrait être la preuve d’un capteur de caméra beaucoup plus grand. En y regardant de plus près, un blaster infrarouge fait également son apparition, mais il n’y a pas de prise casque 3,5 mm.

Les rendus du P50 standard ont encore fui un jour plus tard via Hemmerstoffer. Ces rendus présentent le téléphone dans un coloris argenté avec un écran plat et une bosse de caméra tout aussi grande. Le blaster IR fait également son apparition ici, mais là encore, la prise casque est absente.

Le 30 avril, Digital Chat Station, l’informateur de Weibo, a partagé des images avant et arrière présumées du Huawei P50 standard. Les détails de conception des plans, y compris le grand réseau de caméras arrière, correspondent largement aux rendus divulgués par Hemmerstoffer.

Série Huawei P50: spécifications et fonctionnalités

Les sanctions américaines résiduelles peuvent encore être une clé dans les travaux pour Huawei, mais nous nous attendons toujours à ce que la série P50 soit dotée d’un matériel stellaire. L’entreprise a été autorisée en octobre 2020 à acheter certains composants clés. Ceux-ci incluent des capteurs de caméra comme Sony et Omnivision et des écrans de Samsung Display. Les rapports suggèrent que Huawei est désormais autorisé à reprendre certains achats de puces.

Le dernier modèle de la série P de Huawei partage généralement des éléments internes clés avec la série précédente Mate. Attendez-vous à ce que la ligne P50 emprunte une partie du matériel de la ligne Huawei Mate 40. Bien que certains rapports suggèrent que le Kirin 9000 compatible 5G serait le dernier Kirin haut de gamme à figurer dans un produit phare de Huawei, cela peut ne pas être vrai. La série Huawei P50 peut également arborer le SoC. Si le Kirin 9000 est au cœur de la gamme P50, le chipset 5 nm représentera un grand pas en avant pour les performances du NPU et du processeur par rapport au P40 alimenté par Kirin 990.

Il convient de noter que Huawei n’a plus été en mesure de produire des chipsets Kirin 9000 après que les États-Unis aient resserré les restrictions contre des partenaires comme TSMC. Donc, si Huawei s’en tient à ses processeurs phares en interne, il n’en proposera pas beaucoup. Cela pourrait donc se traduire par de précieux appareils par rapport aux séries P40 et Mate 30.

En ce qui concerne le stockage et la RAM, le Huawei P40 de base est arrivé avec 128 Go d’UFS 3.1 avec 8 Go de RAM. Nous ne nous attendons pas à ce que Huawei diminue la RAM disponible sur la série P50, mais la quantité de stockage reste inconnue pour le moment.

De nombreux fuyards de Huawei, Rodent950, ont affirmé sur Twitter que Sony travaillait sur un capteur de smartphone d’un pouce appelé IMX800. Le fuyant a déclaré qu’il serait révélé en avril, ce qui suggère que nous pourrions alors voir un téléphone de la série P50 avec cet énorme capteur.

Pour ce que cela vaut, les deux derniers produits phares de Huawei ont emprunté le même chemin en ce qui concerne la disposition réelle de la caméra. Les trois téléphones reçoivent généralement un appareil photo principal et ultra-large, tandis que le modèle de base n’obtient qu’un téléobjectif, la variante Pro reçoit uniquement un appareil photo périscope 5x et l’option Pro Plus obtient à la fois des appareils photo téléobjectif et périscope. On s’attend donc à une configuration similaire sur les nouveaux téléphones.

Restant avec la technologie de l’appareil photo, une rumeur à la fin de l’année dernière suggérait que Huawei et Leica avaient mis fin à leur partenariat. Cependant, le fabricant chinois a déclaré à Android Authority qu’il s’agissait de «fausses nouvelles». Il semble donc que les appareils photo de marque Leica soient toujours au menu cette année.

Fonctionnera-t-il sous Android?

Huawei a confirmé en septembre 2020 qu’Harmony OS serait disponible sur les smartphones à partir de 2021. Bien que la société utilise actuellement EMUI 11 basé sur Android sur ses appareils, cela pourrait prendre fin avec la série P50.

Selon un rapport du chinois Sina Tech, la série Huawei P50 sera «officiellement équipée» de Harmony OS. Huawei a récemment dévoilé la version bêta de Harmony OS 2.0, et avec elle une liste d’appareils compatibles. Bien que le P50 n’ait pas été mentionné, le P40 a été inclus. Alors oui, il est possible que le prochain téléphone phare de Huawei soit le premier à être lancé avec son système d’exploitation local.

Qu’elle soit lancée avec EMUI 11 ou Harmony OS, il y a peu de chances que la gamme P50 utilise les services mobiles Google ou les applications Google en raison des sanctions en cours.

La société a également approuvé la possibilité de mettre à niveau les téléphones EMUI 11 vers Harmony OS à l’avenir. Il est possible que la série Huawei P50 fasse partie des appareils à prendre en charge si elle ne fait pas ses débuts avec le système d’exploitation.

Série Huawei P50: prix et disponibilité

Huawei a tendance à servir avant tout son marché domestique, en particulier ces dernières années. Ceux d’Europe ou d’autres régions peuvent voir un lancement retardé. Même dans ce cas, la série de téléphones elle-même peut être difficile à trouver.

Bien que Huawei ait lancé la série P40 fin mars, le téléphone n’était disponible en Chine et sur les marchés occidentaux que les 6 et 25 juin, respectivement. Nous pourrions voir quelque chose de similaire avec la série P50, même s’il est un peu trop tôt pour dire comment Huawei va gérer le déploiement.

En ce qui concerne les prix, nous pouvons faire quelques prédictions prometteuses basées sur les antécédents de la série P. Huawei a maintenu le même prix sur les lignes P40 et P30. Les modèles de base P30 et P40 se vendaient tous deux à 799 € (~ 971 $), tandis que les modèles de base P30 Pro et P40 Pro commençaient à 999 € (~ 1214 $). Le P40 Pro dispose également du double du stockage de son prédécesseur.

Compte tenu des difficultés de Huawei pour maintenir sa part de marché mondiale, nous nous attendons à ce que l’entreprise conserve à nouveau cette structure de prix. Il peut même choisir de baisser ces prix un peu, faisant de la série P50 une offre plus attrayante par rapport à ses concurrents.

C’est tout ce que nous savons sur la série Huawei P50 jusqu’à présent. Assurez-vous de mettre cet article dans vos favoris et revenez régulièrement afin d’être toujours au courant des dernières nouvelles.

