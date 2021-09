Série iPhone 13 : Apple tient sa promesse d’une “plus grosse batterie”

Selon les chiffres d’Apple, la batterie du 13 Pro Max représente une fraction saine de certaines batteries d’ordinateurs portables

Les batteries de l’iPhone ont augmenté de 13% en moyenne depuis l’année dernière, selon des informations sur le site Web de la société d’information et d’intervention sur les matières dangereuses Chemtrec. Le document, publié au nom du fabricant d’iPhone Apple, a montré que la batterie de l’iPhone 13 Pro Max est presque comparable à celle de la Nintendo Switch.

Les tailles de batterie dans le document sont indiquées en watt-heures au lieu de milliampères-heures, la pratique la plus traditionnelle. Alors que la plupart des fabricants de smartphones indiquent la taille de leur batterie en milliampères-heures, il est souvent moins précis et difficile à comparer. Selon les informations sur le site Web de Chemtrec, la batterie de l’iPhone 13 Mini a enregistré une augmentation de 9 % par rapport à son prédécesseur à 9,34 Wh. L’iPhone 13 contient une batterie de 12,41 Wh, soit une augmentation de 15,1 %, tandis que l’iPhone 13 Pro est alimenté par une batterie de 11,97 Wh, en hausse de 11 %. La batterie de l’iPhone 13 Pro Max est de 16,5 Wh, soit 16,5 % de plus que sa génération précédente.

L’aspect important des batteries plus grosses est la façon dont cela varie dans chaque nouvel appareil. Les précédents iPhone 12 et iPhone 12 Pro avaient la même taille de batterie. Maintenant, cependant, l’iPhone 13 a une batterie plus grosse que le 13 Pro. Bien que les tailles de téléphone soient similaires, le Pro a un taux de rafraîchissement plus élevé, un cœur GPU supplémentaire et des caméras supplémentaires, laissant peu de place pour une batterie plus grosse, semble-t-il.

La série iPhone 13 est également plus lourde et plus épaisse que son prédécesseur. La société a apparemment fait le compromis qu’elle a fait avec la série iPhone 11 – des téléphones et une batterie plus gros.

Selon les chiffres d’Apple, la batterie du 13 Pro Max représente une fraction saine de certaines batteries d’ordinateurs portables. La batterie de 16,5 Wh représente un peu plus de 33 % de la batterie du MacBook Air.

Lors du lancement de la série iPhone 13 la semaine dernière, Apple a déclaré que les batteries de l’iPhone 13 Pro et de l’iPhone 13 Mini dureraient 1,5 heures supplémentaires, tandis que celles alimentant l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro Max dureraient 2,5 heures supplémentaires.

