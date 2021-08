Série Netflix d’action en direct Cowboy Bebop: date de sortie et plus que vous devez savoir

L’une des séries animées japonaises les plus acclamées et les plus populaires obtient enfin l’adaptation en direct qu’elle mérite. La série Netflix en direct Cowboy Bebop a maintenant une date pour que les gens regardent sa première saison: le 19 novembre. Voici tout ce que nous savons sur le spectacle jusqu’à présent.

Qu’est-ce que le Cowboy Bebop ?

La série animée originale de Sunrise a fait ses débuts au Japon en 1998. La série de 26 épisodes se déroule à la fin du 21e siècle. La Terre est désormais inhabitable, mais la majeure partie du système solaire terrestre a été colonisée. Dans cette série, des chasseurs de primes appelés Cowboys parcourent le système solaire à la recherche de mauvais achats pour percevoir leurs frais. Cette série se concentre sur un groupe de « Cowboys » sur leur navire appelé le Bebop.

Le spectacle combinait des éléments de films de science-fiction et de western, avec un peu de crime policier noir pour faire bonne mesure. Cela a certainement eu une forte influence sur la série télévisée d’action en direct Firefly de 2002. Il avait aussi peut-être l’une des meilleures bandes sonores de tous les temps pour une série animée. Le compositeur Yoko Kanno a créé une musique sur le thème du jazz pour le spectacle qui est devenue très acclamée. En 2001, l’émission est devenue un succès culte aux États-Unis en raison de ses débuts sur la chaîne de télévision câblée Adult Swim.

Vous pouvez diffuser toute la série animée maintenant via le service Funimation sur le lien ci-dessous :

De quoi parle la série Netflix d’action en direct Cowboy Bebop?

La version live-action du spectacle a été annoncée pour la première fois en 2017, et la production du spectacle a commencé en 2019 en Nouvelle-Zélande. Le premier épisode de la série de 10 épisodes est en cours d’adaptation par Christopher Yost, qui a précédemment écrit des scripts pour l’émission télévisée The Mandalorian, ainsi que les films Thor : The Dark World et Thor : Ragnarok. La série de 10 épisodes sera réalisée par Alex Garcia Lopez et Michael Katleman. Le compositeur original de la série animée, Yoko Kanno, s’occupera également de la bande originale de la série d’action en direct. Shinichirō Watanabe, qui a réalisé la série animée originale, sert de consultant pour la version live action.

En octobre 2019, après le tournage de six épisodes de la série, la production a été interrompue pendant plusieurs mois après que son acteur principal, John Cho, a subi une grave blessure au genou sur le tournage. D’autres retards se sont produits en raison de l’épidémie de Covid-19 de 2020. Le tournage du reste de la série a repris en septembre 2020.

Qui est dans le casting ?

Le casting principal de l’émission comprend:

Jean Cho (Star Trek) incarne le personnage principal de Spike Spiegel, un chasseur de primes né sur Mars et qui a des cheveux très hérissés.

Mustafa Shakir (Luke Cage) joue Jet Black, le partenaire de Spike qui a un bras cybernétique.

Daniella Pineda (Jurassic World: Fallen Kingdom) incarne Faye Valentine, une autre membre de l’équipe de chasseurs de primes de Spike. Elle paraît jeune, mais en fait, elle passe plus de 50 ans dans l’animation suspendue.

Alex Hassell (The Boys) incarne Vicious, l’ex-partenaire de Spike et désormais son principal ennemi juré.

Elena Satine (The Gifted) incarne Julia, une ancienne partenaire romantique de Spike’s and Vicious’.

En outre, le spectacle mettra également en vedette Ein, le chien Corgi qui est la mascotte non officielle de l’équipage Bebop.

C’est tout ce que nous savons sur la série Netflix en direct Cowboy Bebop. Nous mettrons à jour l’article lorsque nous en saurons plus.