Série Netflix inconnue qui balaie en dehors de l’Espagne et qui en vaut la peine | Divertissement

Lorsque vous ne savez pas quoi regarder sur Netflix, vous voudrez peut-être vous plonger dans des séries qui ont connu un grand succès en dehors de notre pays mais qui n’ont pas encore atteint l’impact qu’elles méritent ici. Nous passons en revue certains titres qui en valent la peine.

Au cours de ces mois de pandémie, différentes situations se sont produites sur Netflix. Comme de nombreux tournages ont été arrêtés, les gros titres n’arrivent pas au rythme souhaité, ils ont donc décidé de rechercher et d’acheter sur la plateforme des contenus qui triomphent dans certains pays pour être proposés à l’international. Mais parfois, ceux-ci passent inaperçus par la plupart des abonnés.

Tout comme La casa de papel a triomphé en Espagne puis dans le monde entier grâce à Netflix, il y a des cas dans d’autres pays que nous devons sûrement trouver. On parle de séries qui pour nous sont encore inconnus mais fonctionnent très bien dans d’autres territoires, ces trésors non découverts qui nous attendent.

C’est encore plus intéressant dans une période où beaucoup de gens recherchent de nouvelles séries ayant vu le plus important. De plus, on ne peut nier qu’il est difficile de découvrir des productions qui ne sont ni espagnoles ni américaines en recevant ces petites promotions par les médias.

Dans tous les cas, passons en revue certaines de ces séries qui attendent leur reconnaissance méritée en Espagne. Si vous êtes l’un des plus aventureux, l’un de ceux qui aiment recommander de nouvelles séries à d’autres, vous trouverez sûrement dans ces 7 séries quelque chose qui vaut la peine d’être regardé.

Table des matières

Il processus

L’Italie a toujours été un pays avec sa propre identité dans tout ce qui a à voir avec le cinéma et cela a également été vu dans ses petites sœurs, la série. Là les histoires ont triomphé à caractère social, ceux qui parlent de violence, le système politique et judiciaire … Dans ce dernier avion se trouve Il processo, une série qui a été créée il y a deux ans et qui vaut la peine d’être récupérée.

Il processo raconte la rencontre d’un avocat avec l’affaire qui peut complètement changer sa carrière: le meurtre d’une jeune femme qui touche un procureur bien connu plus que vous ne pouvez l’imaginer. De cette base, Ce drame judiciaire raconte l’enquête qui est menée pour raconter au spectateur une histoire fermée qui vous laissera un très bon goût dans la bouche.

Qualification: Il Processo

Année de sortie: 2019

Durée: 50 minutes

Plate-forme: Netflix

Fauda

Depuis sa sortie en 2015, nous avons eu 3 saisons de Fauda avec une quatrième en route. On sait peu de choses sur la série israélienne, mais avec cela, ils ont remporté un grand succès, même si cela n’a pas été sans controverse. Dans tous les cas, nous voici avant ce qui peut être envisagé une série avec beaucoup d’action qui tente de montrer une partie du conflit israélo-arabe, même si vous optez pour une perspective trop personnelle.

Comme vous pouvez l’imaginer, cette série est en plein conflit pour raconter une histoire violente pleine de lectures. Le protagoniste est un agent à la retraite qui retourne au travail pour tenter de traquer un militant du Hamas. Pour avoir une idée de ce que vous trouverez dans l’étui, sachez simplement que Fauda signifie Chaos en arabe. Vous avez trois saisons et nous vous assurons que vous courez le risque de devenir beaucoup accro, surtout avec la première.

Qualification: Fauda

Année de sortie: 2015

Durée: 35 minutes

Plate-forme: Netflix

Douce maison

Les séries coréennes ont un grand nombre de fans sur toute la planète, mais il y en a tellement qu’il leur est parfois difficile de se démarquer et d’attirer l’attention du grand public. Sweet Home est une série qui peut sembler classique de ce pays en raison du thème qu’elle traite et du facilité avec laquelle il se tourne vers le plus absurde, mais toujours en conservant une cohérence intérieure ce qui le rend particulièrement addictif.

Mettant en vedette un adolescent qui a toujours été renfermé et gênant, lorsque des monstres commencent à apparaître et à détruire tout le monde, il prend l’initiative et devient le salut de ses voisins. Sweet Home est une histoire amusant et gore pour ceux qui cherchent juste à s’amuser devant la télévision.

Qualification: Sweet Home

Année de sortie: 2020

Durée: 50 minutes

Plate-forme: Netflix

Hakan, le protecteur

Maintenant que les séries turques sont à la mode, il est peut-être temps de découvrir qu’il y a bien au-delà du format romantique dans ce pays, comme Hakan, le protecteur. C’est une série qui il mêle le surnaturel et le super-héroïque avec un tel succès qu’il a déjà atteint quatre saisons grâce au succès obtenu dans différents pays. En Espagne, nous avons tous les épisodes disponibles et il atteint de plus en plus de téléspectateurs.

Hakan, le protecteur se met dans la peau de Hakan, un marchand qui découvre que sa vie a une mission: protéger Istanbul des immortels mystérieux qui veulent le détruire. C’est une tâche qui a été effectuée depuis l’Antiquité sans que les citoyens s’en aperçoivent. Le problème est qu’il est loin d’être considéré comme un super-héros. Avec cette prémisse, il y a une histoire très divertissante à découvrir sur Netflix.

Qualification: Hakan, le protecteur

Année de sortie: 2018

Durée: 60 minutes

Plate-forme: Netflix

50 m²

Nous ne changeons pas le pays pour faire face à une série récemment sortie qui a créé autant de passion que de rejet chez les spectateurs: 50 m². Avec une intrigue plus axée sur l’action et la capture dès la première seconde, c’est une histoire dont la première saison a été un grand succès. Si vous aimez les histoires d’action, dans 50 m² vous trouverez un allié.

50 m² faisant partie d’une proposition originale, celle de un tueur à gages qui, dans son vol, finit par travailler pour un atelier de couture. En raison d’un malentendu, il est pris pour le fils d’un tailleur et adopte ce rôle pour rester en sécurité, bien que le passé ne soit pas si facilement derrière lui et qu’il lui paraisse impossible de s’échapper. Au cas où vous voudriez passer un moment calme avec une série qui ne demande pas trop, vous avez la première saison disponible sur Netflix.

Qualification: 50 m²

Année de sortie: 2021

Durée: 60 minutes

Plate-forme: Netflix

Comment vendre des médicaments en ligne (à pleine vitesse)

La deuxième saison de ceci arrive bientôt Minisérie allemande qui, avec seulement six épisodes, a réussi à attirer pas mal de téléspectateurs. Comment vendre de la drogue en ligne est un mélange de comédie et de drame qui plonge le spectateur dans le monde de la drogue et offre une perspective différente sur ce qui est filmé dans ce pays au-delà de Dark.

La prémisse de la série n’est pas du tout surprenante à partir de la vie de un adolescent qui commence à bouger dans le monde de la drogue pour tenter de récupérer son ex-petite amie. Mais rien ne se passe ce qu’il semble et son entreprise se développe jusqu’à atteindre les niveaux internationaux. Cette série de petits chapitres peut être consultée en une seule fois et propose un produit très différent.

Qualification: Comment vendre des médicaments en ligne: rapide

Année de sortie: 2019

Durée: 30 minutes

Plate-forme: Netflix

Giri / Haji: devoir / déshonneur

Nous avons fini avec un de la série étrangère la plus méconnue malgré le succès qu’elle mérite: Giri / Haji: Duty / Dishonor. C’est quelque peu étrange pour le grand public car il s’agit d’une production anglaise qui mêle la culture de leur pays à une série de conflits vécus en référence aux Yakuza. Avec 8 épisodes sortis et un grand succès dans plusieurs pays, la vérité est que dans le nôtre, il est passé très inaperçu et il vaut la peine d’y revenir.

La prémisse commence par l’arrivée à Londres d’un détective japonais à la recherche de son frère disparu, qui est probablement lié au yakuza. Problèmes culturels, vengeance et quelques protagonistes étranges mais très intéressants parviennent à attirer l’attention de tous les spectateurs qui s’en approchent. Si vous voulez découvrir l’un de ces trésors que Netflix cache dans son catalogue, avec Giri / Haji: Duty / Dishonor vous trouverez une agréable surprise.

Qualification: Giri / Haji: Devoir / Déshonneur (Giri / Haji)

Année de sortie: 2019

Durée: 60 minutes

Plate-forme: Netflix

