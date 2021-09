Série OnePlus 10 : 10 choses que nous voulons voir du prochain téléphone OnePlus

Avec l’annonce récente que OnePlus ne lancera pas d’appareil de la série 9T en 2021, les fans de la société chinoise se tourneront plutôt vers la prochaine génération de téléphones OnePlus. Et bien que le produit phare actuel de la marque, le OnePlus 9 Pro, reste l’un des meilleurs téléphones Android du moment, cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas beaucoup d’améliorations que nous voulons voir dans la série OnePlus 10.

Des mises à niveau de l’appareil photo aux ajustements logiciels, ce sont les 10 principales choses que nous espérons que OnePlus apportera à sa gamme en 2022.

1. Caméras Superzoom

C’est sans doute la plus grande fonctionnalité d’appareil photo manquante du produit phare actuel de OnePlus. Le téléobjectif 3,3X utilisé dans le OnePlus 9 Pro est resté pratiquement inchangé depuis son introduction dans le OnePlus 7 Pro, il est donc dû à une mise à niveau importante. De plus, la caméra zoom actuelle de OnePlus est faible en basse lumière et n’a pas la résolution pour tout type de zoom hybride utile. Donc, si la société veut continuer à rivaliser avec les produits phares de Samsung en 2022, il est temps de passer à une configuration de téléobjectif périscope.

Le premier téléphone OnePlus avec une caméra périscope ?

Apparues pour la première fois il y a quelques années dans des appareils comme le Huawei P30 Pro, les caméras superzoom offrent une polyvalence unique aux types de photos que vous pouvez prendre avec votre smartphone. Ce type d’appareil photo s’intégrerait parfaitement aux capteurs larges et ultra-larges de haute qualité que OnePlus a pu se procurer pour ses produits phares au cours des deux dernières générations.

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

2. Des batteries plus grosses, pas seulement une charge rapide

Warp Charge (née Dash Charge) de OnePlus a été l’une des premières normes de charge ultra-rapide grand public, et ces dernières années, Warp Charge s’est étendue pour inclure également la charge rapide sans fil. Cependant, il y a toujours un compromis technologique entre les vitesses de charge et la capacité de la batterie avec tout système de charge rapide. Les batteries peuvent gonfler davantage lorsqu’elles sont chargées rapidement, ce qui réduit la capacité globale maximale.

Nous pensons donc que 65W filaire et 50W sans fil sont assez rapides en 2022 et que OnePlus devrait plutôt travailler à l’amélioration de ses capacités de batterie au cours de l’année à venir. Alors que la durée de vie de la batterie de la série OnePlus 9 n’était pas terrible, il était assez facile de tuer le téléphone en moins d’une journée avec une utilisation intensive. Les recharges ultra-rapides peuvent capturer les gros titres, mais un téléphone qui dure jusqu’à la fin de la journée, tous les jours, est plus important à long terme.

3. De meilleures fonctionnalités de photographie informatique

Le OnePlus 9 Pro prend généralement de belles photos dans la plupart des conditions avec ses caméras principales et ultra-larges. Et le produit phare de OnePlus le plus récent bénéficie également d’extras sympas comme la vidéo au ralenti à 120 ips en résolution 4K. Mais les produits phares de la société ont traditionnellement pris du retard sur Samsung et Apple en ce qui concerne les fonctionnalités de calcul plus avancées. Bien sûr, le mode Nightscape est génial, mais les modes panorama et portrait sont plus sujets aux erreurs que la concurrence dans notre expérience.

Et OnePlus manque également de quelque chose d’aussi extravagant que le mode One Shot de Samsung, qui capture les images de plusieurs appareils photo à la fois, enregistrant automatiquement les meilleures captures. Cependant, au fur et à mesure que le partenariat de l’entreprise avec Hasselblad se développe, c’est un domaine dans lequel nous nous attendons à voir davantage de développement.

Source : Alex Dobie / Android Central

4. Caméras selfie améliorées

OnePlus est historiquement à la traîne dans le domaine des selfies.

Le OnePlus Nord 2 a déjà montré ce que la marque peut réaliser en photographie frontale quand elle le veut vraiment, avec le grand selfie shooter 32MP de ce téléphone correspondant à des rivaux plus chers en termes de détails et de plage dynamique. Mais les produits phares grand public de OnePlus ont été moins compétitifs dans ce domaine. Par exemple, même le haut de gamme 9 Pro ne prend pas en charge l’enregistrement vidéo 4K ou le mode Nightscape dans sa caméra frontale.

Les deux devraient être des fonctionnalités de table pour un téléphone Android à prix élevé au cours de l’année à venir, et la technologie de caméra frontale améliorée donnerait également à OnePlus l’occasion de réintroduire un tireur selfie grand angle, par opposition à la sortie relativement étroite du 9 Pro.

5. Mises à jour de sécurité plus rapides

Au début de 2021, OnePlus avait une réputation assez désastreuse pour les mises à jour logicielles sur tout autre chose que les téléphones phares de la génération actuelle. Cependant, les choses se sont améliorées au cours de la dernière année, les produits phares pouvant désormais se vanter de trois ans de mises à jour de la plate-forme et de quatre ans de correctifs de sécurité.

Mais un domaine dans lequel l’entreprise est toujours à la traîne est celui des correctifs de sécurité Android. Malheureusement, son redressement dans ce domaine a été au mieux inégal, même sur ses téléphones les plus chers, ralentissant généralement le rythme des correctifs de sécurité quelques mois après le lancement de chaque nouveau téléphone. Par exemple, le OnePlus 9 Pro se situe actuellement au niveau du correctif de juillet 2021, deux mois derrière Samsung et Google. Et bien qu’elle ne soit pas aussi sexy que les nouveaux systèmes d’exploitation ou les mises à jour de fonctionnalités, la sécurité est un élément essentiel de la prise en charge d’un appareil à long terme.

Source : Alex Dobie / Android Central

6. Oxygène associé à Material You

OnePlus a entrepris une refonte majeure de la conception de son logiciel OxygenOS l’année dernière, avec un accueil mitigé. OxygenOS 11 représentait un changement significatif par rapport à l’ancienne esthétique Android pour laquelle OnePlus était devenu connu.

Compte tenu du public très enthousiaste de la marque, nous espérons voir OnePlus prêter attention à la direction de conception de Google dans sa mise en œuvre d’Android 12. Cela signifie associer son propre langage de conception à une interprétation fidèle de Material You. Nous avons déjà vu certains fabricants rivaux comme Samsung rejeter en grande partie Material You dans leurs versions skinnées d’Android 12. La plupart des fans de OnePlus espèrent qu’OxygenOS 12 tracera une voie différente, y compris des éléments de conception clés comme les bordures plus arrondies et la couleur dynamique d’Android 12. palette.

7. Un OnePlus 10 vanille qui a du sens

La série OnePlus Nord a largement dépassé le produit phare “vanille” de OnePlus au cours des deux dernières générations, offrant des fonctionnalités et des performances comparables à un prix nettement inférieur. Le OnePlus 8 régulier et non Pro était une vente difficile lorsqu’il est considéré aux côtés de l’OG Nord, et il en va de même pour le OnePlus 9 et le Nord 2.

Un bon exemple à suivre pour OnePlus avec la série 10 pourrait être le Pixel 6 de Google. Au dire de tous, le plus petit des deux Pixel, si l’on en croit les dernières fuites, ne manque que de quelques fonctionnalités matérielles majeures par rapport au plus grand. Pro.” Le plus petit téléphone Google devrait inclure les mêmes impressionnants appareils photo principaux de 50 mégapixels et ultra-larges de 12 mégapixels que le Pro, avec seulement les capacités de téléobjectif et de selfie prenant une légère baisse.

Source : Apoorva Bhardwaj / Android Central

8. Fini les « caméras autocollantes »

Qu’est-ce qu’une « caméra autocollante ? » C’est un appareil photo qui, à toutes fins utiles, pourrait aussi bien être un autocollant au dos du téléphone. Il est là pour composer les chiffres et remplir un point sur la fiche technique au lieu de servir réellement à un objectif photographique utile. Pensez à vos appareils photo macro 2 mégapixels ou monochromes 3 mégapixels. C’est un gaspillage d’espace et un gaspillage d’argent dans la nomenclature. Et même les produits phares de OnePlus se sont rendus coupables d’avoir inclus des caméras supplémentaires de valeur douteuse au fil des ans. Compte tenu des nouvelles capacités de macrophotographie de l’iPhone 13, c’est une tendance que nous prévoyons de voir se poursuivre jusqu’en 2022.

Quand il s’agit de caméras, souvent moins c’est plus.

Mais nous espérons que l’appareil photo OnePlus 10 évitera de tels gadgets. Avec un peu de chance, le partenariat Hasselblad de deuxième génération permettra à OnePlus de se concentrer sur les choses qui comptent vraiment.

9. Logiciel axé sur la communauté

OnePlus a récemment annoncé qu’OxygenOS et ColorOS d’Oppo partageraient une base logicielle commune. Le logiciel OxygenOS 11.3 du OnePlus Nord 2 n’est que ColorOS 11.3 avec une nouvelle couche de peinture à toutes fins utiles. Alors que les deux marques continuent de travailler plus étroitement ensemble, nous espérons que l’objectif communautaire d’OxygenOS ne sera pas perdu.

Des fonctionnalités innovantes telles que le mode Zen, qui impose des temps d’arrêt numérique lorsque vous devez vous déconnecter, sont nées de la relation de OnePlus avec sa communauté. En conséquence, OnePlus est désormais un acteur majeur sur le marché occidental des smartphones et, peut-être plus important encore, officiellement une sous-marque d’Oppo. Nous espérons donc que ce nouveau statut ne se fera pas au détriment de nouvelles fonctionnalités axées sur la communauté.

10. Prix compétitifs

OnePlus a maintenant entièrement derrière lui l’échelle de la marque mère Oppo – encore plus que lorsqu’il s’agissait, en apparence, d’une marque complètement indépendante. Dans cet esprit, nous espérons que cette échelle supplémentaire aidera la série OnePlus 10 à atteindre un prix plus compétitif par rapport à Samsung, en particulier sur le marché américain, où sa dernière série de produits phares était positionnée dangereusement près du coréen. le puissant Galaxy S21 Ultra de l’entreprise.

Le problème pour OnePlus dans cette situation est que Samsung disposait d’appareils photo de qualité supérieure et d’une batterie plus grande, ainsi que d’une durée de vie de support logicielle plus longue. Donc, pour rester compétitif dans le haut de gamme en 2022, OnePlus devra combler ce plafond soit avec du matériel plus avancé, soit avec des prix plus bas.

Source : Alex Dobie / Android Central

Si les années précédentes sont un indicateur, nous devrions voir les OnePlus 10 et 10 Pro émerger vers le début du printemps 2022. Nous aurons une couverture complète de toute la série ici sur Android Central, mais jusque-là, nous partagerons nos espoirs et attentes ici.

