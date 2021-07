Série Prestige Grade X : entrée de luxe au son audiophile

Doté d’un nouveau pilote 38 ohms sur mesure et de diverses améliorations pour une expérience d’écoute suprême.

Grado présente sa gamme renouvelée de casques d’entrée Prestige. Cette mise à jour monte un pilote de 38 ohms qui permet d’obtenir un son encore plus rond car il a été conçu sur mesure pour les modèles Prestige X. De plus, il a optimisé la conception de son boîtier, de son câble et de son bandeau. Plus précisément, cette série X se compose de cinq modèles : SR60x, SR80x, SR125x, SR225x et le produit phare SR335x.

Nouveau circuit magnétique

La conception améliorée des haut-parleurs de la série Grade X comprend un nouveau circuit magnétique optimisé pour améliorer l’efficacité globale. Couplé à une bobine acoustique et à un diaphragme redessinés, la distorsion est minimisée tout en améliorant son intégrité harmonique. En conséquence, la nouvelle série Prestige 2021 est plus facile à déplacer sur les appareils portables et offre la meilleure qualité audio possible.

Conception authentique

Comme d’habitude avec les écouteurs Grado, ils conservent leur esthétique vintage des années 60 avec un design ouvert. Le boîtier, au design classique et à la signature esthétique de la marque, est conservé dans toute la gamme, étant en métal dans le modèle phare SR325X. Dans cette nouvelle génération, le SR325X est doté d’un boîtier en aluminium thermolaqué qui ajoute du poids au casque. Avec cette amélioration, les transitions des fréquences basses vers les hautes fréquences sont plus fluides. Le boîtier du reste des modèles est en polycarbonate SpaceBlack, un matériau exclusif développé par Grado Labs qui absorbe les vibrations acoustiques indésirables.

Câble amélioré

De plus, Grado a amélioré le câble avec un nouveau revêtement tissé. De cette façon, le câble est plus résistant et flexible, insensible aux enchevêtrements et permet de l’utiliser plus confortablement n’importe où. Le câble à huit conducteurs (SR125X, SR225X, SR325X) et à quatre conducteurs (SR60X, SR80X) est en cuivre qui offre une plus grande pureté du signal audio.

Bandeau plus confortable

Cette nouvelle génération de casques Grado 2021 est complétée par un serre-tête plus confortable qui permet de les utiliser sans problème lors de sessions d’écoute plus longues. Son revêtement est en protéine vegan, sauf pour le modèle SR325X, qui est toujours en cuir. Dans les deux cas, le matériau du bandeau est si résistant qu’il ne sera pas affecté par une utilisation constante, ou par le contact avec des produits capillaires tels que des cires ou des gommes.

Disponible dès maintenant

La nouvelle gamme de casques Grado SRX est disponible en Espagne auprès de son distributeur officiel, Sound & Pixel Planet. Cette gamme est le meilleur moyen de découvrir le son Grado pour la première fois. Sa reproduction soignée et l’héritage de son design rendent la série Prestige si spéciale qu’elle continue d’évoluer, maintenant avec la série X. Et, comment pourrait-il en être autrement, tous les écouteurs Grado SRx ont été assemblés à la main dans l’usine Grado de Brooklyn.

Des prix

SR60x, 129 euros ; SR80x, 149 euros ; SR125x, 219 euros ; SR225x, 279 euros ; et le vaisseau amiral SR335x, 359 euros.

À propos de Sound & Pixel Planet

C’est l’un des principaux distributeurs espagnols d’appareils spécialisés audio, hi-fi, Hi-Res et Home Theater. Associée à plus de deux douzaines de marques internationales haut de gamme, elle propose en Espagne et au Portugal, grâce à son réseau de points de vente spécialisés, un service client complet et un catalogue soigné dans lequel prévalent la qualité, le rapport qualité/prix et la proposition de des solutions adaptées aux besoins des audiophiles et des cinéphiles du 21e siècle.

www.sound-pixel.com