Série Samsung Galaxy S22 : Toutes les rumeurs (12 oct.)

David Imel / Autorité Android

Mise à jour : 12 octobre 2021 (7 h 40 HE): Nous avons mis à jour notre hub de la série Samsung Galaxy S22 avec de nouvelles informations sur les vitesses de charge du Galaxy S22 et les objectifs de production supposés de Samsung. Lisez la suite pour en savoir plus.

Article original: Cela fait huit mois que Samsung a lancé la série Galaxy S21. La société a depuis dévoilé son nouvel ensemble de téléphones pliables sous la forme du Galaxy Z Fold 3 et du Z Flip 3. En l’absence de plans pour les téléphones Galaxy Note cette année, le prochain ensemble de produits phares de Samsung se présentera probablement sous la forme du Galaxy Gamme S22.

Les prochains téléphones de la série S de Samsung ont déjà fait plusieurs apparitions dans des fuites et des rumeurs. D’après ce que nous entendons, il y a beaucoup de choses qui pourraient changer sur les téléphones l’année prochaine. Nous nous attendons à de grosses mises à niveau de l’appareil photo, à une charge plus rapide, à de nouveaux chipsets et plus encore. Alors, la série Galaxy S22 offrira-t-elle quelque chose pour tout le monde comme le trio Galaxy S21 actuel ? Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Série Samsung Galaxy S22 : Nom et date de sortie

David Imel / Autorité Android

Samsung n’a pas officiellement annoncé le nom de la prochaine série d’appareils Galaxy S. Cependant, nous pensons que la société s’en tiendra à la nomenclature qu’elle suit depuis la série Galaxy S20. Conformément au système de numérotation, les nouveaux téléphones devraient porter le surnom du Galaxy S22. Toutes les fuites que nous avons vues font également référence aux trois prochains téléphones de la gamme, le Galaxy S22, le Galaxy S22 Plus et le Galaxy S22 Ultra, nous doutons donc que Samsung s’éloigne de la convention l’année prochaine.

En rapport: Série Samsung Galaxy S – Une histoire du plus grand nom d’Android

Quant à la date de sortie, Samsung a avancé le lancement de la série Galaxy S21 de près d’un mois cette année. Les téléphones sont sortis en janvier, contrairement à la pratique habituelle de Samsung de dévoiler les produits phares Galaxy en février. Il est trop tôt pour dire si Samsung s’en tiendra également au lancement en janvier de la série Galaxy S22. La pénurie mondiale actuelle de puces pourrait affecter les plans de Samsung, obligeant la société à repousser son calendrier de lancement à février. Mais pour l’instant, il est prudent de supposer que les nouveaux produits phares seront lancés au cours des deux premiers mois de 2022.

Nous sommes sûrs que nous commencerons à entendre des rumeurs sur la date de lancement réelle de la série Galaxy S22 vers la fin de l’année. Nous mettrons à jour ce message si et quand cela se produit.

Concevoir

Il y a eu un changement de conception entre la série Galaxy S20 et la série Galaxy S21. Malheureusement, il semble que nous n’allons pas voir de grandes différences cette année pour le Galaxy S22 et le Galaxy S22 Plus. Cependant, le Galaxy S22 Ultra pourrait connaître d’énormes changements.

Samsung pourrait également devenir un peu aventureux en termes de coloris. Alors qu’un rapport récent indiquait que les Galaxy S22 et S22 Plus pouvaient être disponibles en blanc, noir, or rose et vert, le modèle Ultra pourrait atterrir en blanc, noir et rouge foncé.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Toute l’esthétique du téléphone s’écarte radicalement de la philosophie du Galaxy S21. Il a une forme carrée, un haut et un bas plats et des côtés ultra incurvés. Vraiment, cela ressemble à la suite logique du Galaxy Note 20 Ultra, pas du Galaxy S21 Ultra.

À l’arrière, il dispose d’un système de caméra à quatre objectifs qui semble être à peu près le même que celui à l’arrière du Galaxy S21 Ultra. Cependant, le module est repensé dans un design « P » qui semble être une décision « aimer ou détester ».

Cependant, notez que quelques jours après avoir vu les rendus originaux divulgués, nous avons vu une version mise à jour. Cette nouvelle version n’a pas de module de caméra en forme de «P» et le divise en deux. Découvrez une comparaison côte à côte ci-dessous:

L’écran du téléphone serait de 6,8 pouces et manifestement assez incurvé sur les côtés. Les dimensions présumées sont de 163,2 x 77,9 x 8,9 mm avec une épaisseur de seulement 10,5 mm au niveau de la bosse de la caméra.

Galaxy S22 Plus

Contrairement au Galaxy S22 Ultra, le Galaxy S22 Plus semble coller de très près au design du Galaxy S21 Plus. Les rendus ci-dessus montrent un téléphone qui pourrait être une sonnerie morte pour les téléphones 2021 Galaxy S.

Il semble que Samsung ait déplacé les touches de volume un peu plus bas sur le côté du téléphone par rapport au S21 Plus. Sinon, vous disposez d’un port USB-C, d’une grille de haut-parleur et d’un plateau SIM au bas du téléphone. Le téléphone mesurerait également 157,4 x 75,8 x 7,6 mm, la bosse de l’appareil photo portant l’épaisseur à 9,1 mm.

Galaxy S22

Enfin, il ne semble pas non plus que Samsung ait prévu de gros changements pour le Samsung Galaxy S22 vanille. Les rendus divulgués ci-dessus montrent un téléphone presque identique au Galaxy S21.

Le nouveau téléphone serait cependant légèrement plus petit. La source des rendus affirme que les dimensions sont de 146 x 70,5 x 7,6 mm. C’est nettement plus petit que le Galaxy S21, qui mesure 151,7 x 71,2 x 7,9 mm.

Spécifications et fonctionnalités

David Imel / Autorité Android

La série Samsung Galaxy S22 aura évidemment plus de grognement sous le capot avec les nouveaux SoC. Alors que le prochain produit phare de Snapdragon – apparemment le Snapdragon 898 – devrait alimenter la série aux États-Unis, tous les regards sont tournés vers le chipset Exynos 2200 de Samsung avec un GPU AMD. Nous savons déjà que le nouvel Exynos apportera des capacités de lancer de rayons et d’ombrage à taux variable aux produits phares de Samsung. Nous devrons simplement attendre et voir ce qui nous attend lorsque la société dévoilera enfin le SoC, probablement plus tard cette année.

L’exclusivité régionale habituelle des chipsets pourrait également être menacée. Selon une nouvelle fuite le 5 septembre, plusieurs opérateurs mondiaux demandent des appareils avec le SoC Exynos sur l’option Snapdragon. Notamment, Verizon est dans ce camp, ce qui serait un changement radical par rapport à l’offre habituelle US-Snapdragon Galaxy. China Telecom souhaiterait également proposer l’option Exynos en exclusivité en Chine.

En rapport: Une histoire des chipsets Exynos de Samsung

Ailleurs, la rumeur dit que Samsung pourrait ne pas utiliser le refroidissement par chambre à vapeur sur la famille S22. On pense que des raisons liées aux coûts sont à blâmer si les téléphones n’offrent pas cette méthode de refroidissement, avec des tampons thermiques en graphène à la place. Pour ce que ça vaut, iFixit a constaté qu’il y avait peu de différence entre les méthodes de refroidissement.

Les batteries alimentant le vanille Galaxy S22 et le S22 Plus pourraient subir une légère dégradation cette fois-ci. Les téléphones pourraient être alimentés respectivement par des batteries de 3 700 mAh et 4 600 mAh, par opposition aux batteries de 4 000 mAh et 4 800 mAh des Galaxy S21 et S21 Plus. On estime que le Galaxy S22 Ultra a une batterie de 5 000 mAh, la même que le modèle Ultra actuel. Plus récemment, une liste de certification 3C repérée par SamMobile indique une batterie Galaxy S22 Plus d’une capacité de 4 370 mAh (capacité typique de 4 500 mAh) et une batterie S22 Ultra d’une capacité de 4 855 mAh (5 000 mAh typique).

En ce qui concerne les vitesses de charge, une autre liste 3C suggère que les trois modèles Galaxy S22 prendront en charge les recharges de 25 W.

Appareils photo

Robert Triggs / Autorité Android

Le fuiteur fréquent FrontTron a détaillé quelques nouvelles mises à niveau de l’appareil photo pour le trio Galaxy S22. Les Galaxy S22 et S22 Plus devraient enfin s’éloigner de l’appareil photo principal de 12 MP et abriter un tireur principal de 50 MP. Il pourrait s’agir du capteur Isocell GN2 de Samsung, capable de produire des prises de vue groupées de 12,5 mégapixels. Il dispose également d’un enregistrement au ralenti 4K/120 ips, d’une mise au point automatique à double pixel améliorée et d’une vidéo à 480 ips à 1080p.

Le pronostiqueur Twitter Yogesh a également suggéré que le capteur 50MP utilisé sur les téléphones Galaxy S22 pourrait être une unité RGBW (rouge, vert, bleu et blanc). L’ajout du blanc dans les pixels devrait permettre une meilleure photographie en basse lumière. Cependant, nous n’avons pas encore entendu d’autres fuites majeures revenir sur cette information.

Voir également: Les meilleurs téléphones avec appareil photo que vous pouvez obtenir

Un tireur ultra-large de 12 MP et un capteur téléobjectif de 12 MP peuvent accompagner le capteur de 50 MP sur les Galaxy S22 et S22 Plus.

Pendant ce temps, la configuration de l’appareil photo divulguée du Galaxy S22 Ultra suggère que le téléphone contiendrait un capteur principal de 108 MP, deux téléobjectifs de 12 MP (contre 10 MP sur le S21 Ultra) et un autre appareil photo ultra-large de 12 MP. La configuration est également censée inclure l’autofocus laser. L’Elec a réitéré certaines de ces fuites mais a ajouté que le S22 Ultra gagnera également une stabilisation optique de l’image sur l’objectif ultra-large. Cela pourrait permettre une stabilisation vidéo encore plus fluide et de meilleures prises de vue ultra-larges en basse lumière.

Au-delà des capteurs, il a été suggéré au début que Samsung pourrait s’associer au fabricant d’appareils photo japonais Olympus sur la série Galaxy S22. Cependant, ce dernier a déclaré à Android Authority qu’il n’y avait « rien à dire ou à annoncer ».

Série Samsung Galaxy S22 : Prix et disponibilité

David Imel / Autorité Android

La gamme Galaxy S22 sera l’un des plus grands lancements de smartphones de l’année. Comme d’habitude, vous pouvez vous attendre à ce que les téléphones soient disponibles chez tous les grands opérateurs de tous les grands pays. Vous pouvez également vous attendre à ce que des modèles déverrouillés soient disponibles auprès de Samsung ainsi que de nombreux détaillants tiers de premier plan.

Vous trouverez peut-être également plus facile d’obtenir le Galaxy S22 de base par rapport aux modèles plus haut de gamme. Un récent rapport coréen suggère que Samsung consacrera 50 à 60% de son objectif d’expédition au modèle Galaxy S22. Cela ne laisse que 20 % de la capacité de production au S22 Plus et 20 à 30 % pour le S22 Ultra.

La seule chose à garder à l’esprit, cependant, est la pénurie de puces susmentionnée. Il est possible que cela rende les téléphones difficiles à obtenir à certains endroits. Selon la gravité de la pénurie, cela pourrait également obliger Samsung à ne pas amener les téléphones dans les pays qui voient généralement des appareils Galaxy S. Le temps nous le dira.

Le prix, cependant, est beaucoup plus une énigme. L’année dernière, Samsung nous a tous surpris en baissant les prix de la gamme Galaxy S de centaines de dollars. À en juger par les rendus et les informations que nous avons vues jusqu’à présent, il semblerait que la société envisage de laisser les prix dans cette même zone. Pour mémoire, ce serait 800 $ pour le Galaxy S22, 1 000 $ pour le Galaxy S22 Plus et 1 200 $ pour le Galaxy S22 Ultra. Jusqu’à ce que nous entendions le contraire, nous pensons que ce seraient de bonnes estimations.

C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent sur la série Samsung Galaxy S22 ! Assurez-vous de mettre cette page en signet car nous la mettrons à jour souvent à mesure que de nouvelles rumeurs seront révélées.